Per Cristiano Ronaldo la Saudi Pro League è meglio della Ligue 1, Fonseca lo umilia: "Non merita risposta" Per Cristiano Ronaldo la Saudi Pro League è meglio della Ligue 1, l'ex allenatore della Roma Paulo Fonseca lo umilia utilizzando una frase: "Ci sono cose che non meritano una risposta".

Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma e attuale tecnico del Lille, ha criticato in maniera dura Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d'Oro ha dichiarato, qualche giorno fa, che secondo lui la Saudi Pro League saudita è migliore della Ligue 1 ma per il trainer lusitano queste parole "non meritano una risposta".

L'allenatore portoghese ha risposto all'ex stella di Juventus, Manchester United e del Real Madrid che aveva usato parole non bellissime nei confronti della Ligue 1 in rapporto al campionato in cui lui adesso milita, ovvero quello dell'Arabia Saudita.

Ronaldo è intervenuto ai Dubai Globe Soccer Awards, durante i quali si era espresso così: "A dire il vero, secondo me, il campionato saudita non è peggiore del campionato francese. Lì penso che ci siano due-tre squadre di buon livello. Adesso in Arabia Saudita penso che sia più competitivo. Possono dire quello che vogliono, è solo la mia opinione. Ho giocato lì un anno, quindi ho so di cosa parlo. Ma penso che in questo momento siamo migliori del campionato francese, possiamo ancora migliorare".

Parole, quelle del 38enne che gioca per l'Al-Nassr, che hanno fatto subito il giro del mondo e hanno portato a reazioni di diverse entità.

"Finalmente qualcuno più divertente di noi", ha risposto l'account di Ryanair che cerca di intercettare sempre i trend. Solo una foto, invece, è stata pubblicata dal profilo Twitter della Ligue 1 ma è piuttosto evidente il contenuto: Mbappé che accarezza sul viso Ronaldo, quasi a consolarlo con sarcasmo dopo quello che ha detto.

A queste reazioni, come già anticipato, si è aggiunto anche Paulo Fonseca, che non ce l'ha fatta a rispondere al suo connazionale: "Non credo che quello che ha detto sia positivo. Non voglio fare paragoni. Se lui si sente felice in Arabia Saudita, io sono felice per lui. Ci sono cose che non meritano una risposta. Sto perdendo tempo a rispondere. Queste affermazioni sono una di quelle cose. Penso che le persone intelligenti capiranno perché ha fatto questa affermazione".

Ricordiamo che quando CR7 è entrato in rotta con la Juventus e il Manchester United è stato accostato, in entrambi i casi al PSG, ma poi Jorge Mendes non è riuscito a chiudere l'operazione con il club della capitale francese. Chissà se Cristiano Ronaldo ripeterebbe la stessa affermazione se avesse giocato (magari sarebbe ancora lì) in Francia.