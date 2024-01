Cristiano Ronaldo demolisce la Ligue 1 per ingraziarsi l’Arabia Saudita: “Siamo già meglio” La Saudi Pro League per Cristiano Ronaldo ha già conquistato il diritto di inserirsi nel ristretto lotto dei campionati migliori a livello internazionale. Scalzando quello francese, dove il portoghese non ha mai giocato in carriera: “Qui il calcio è più competitivo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Cristiano Ronaldo non sta subendo di certo il "mal d'Arabia", anzi. Il fenomeno portoghese, antesignano di molti suoi tanti colleghi che ne hanno seguito le orme nella Saudi Professional League, sta benissimo in Arabia Saudita, all' Al Nassr dove ha continuato a mietere ulteriori record su record a suon di gol. Elevando il livello generale di un campionato fino a qualche anno fa sconosciuto ai più e che sta provando in ogni modo a entrare nel lotto delle competizioni di maggior livello. Per Cr7 riuscendoci già, ovviamente grazie anche alla sua stessa presenza.

Non è un mistero e non lo è mai stato: Cristiano Ronaldo ha scelto l'Arabia subito dopo i Mondiali in Qatar come scelta di vita e professionale, oltre per non aver potuto rinunciare a una valanga inimmaginabile di milioni di euro che ne fanno ancor oggi tra i più pagati campioni sportivi al mondo. Lo ha dimostrato nei fatti, calandosi alla perfezione nel suo nuovo mondo dentro e fuori il campo, non senza qualche interferenza o problema da superare, ma riuscendoci come sempre nel modo che conosce meglio: segnando e vincendo.

Non è un caso che, davanti all'esodo inverso che in queste settimane si sta vivendo con tantissimi giocatori arrivati in estate sull'onda di contratti favolosi e ora, dopo solo pochi mesi, già in fuga dall'Arabia, Cristiano Ronaldo stia serenamente affrontando il suo nuovo percorso e lo sta facendo nel modo migliore: l'Al Nassr attualmente è secondo in classifica, con Cristiano re dei marcatori a 20 reti in campionato, con la squadra approdata anche ai playoff della Champions asiatica. Tutti numeri che dimostrano l'impatto positivo di Cr7 in Arabia ora "consacrata" dallo stesso portoghese in una dichiarazione che sta già facendo discutere.

"Dopo un anno adesso posso serenamente dirlo" ha dichiarato Cristiano. "La Saudi Pro League è già meglio della Ligue 1, il campionato francese". Una stilettata diretta al cuore del calcio europeo. Da sempre la Ligue1 è nello strettissimo cerchio d'elite del miglior calcio insieme alla tedesca Bundesliga, alla nostra Serie A, la Liga spagnola e la Premier League inglese. Minare il "circolo dorato" è quasi sacrilego ma a Cr7 è concesso tutto. Anche asserire che il calcio arabo è più competitivo di quello francese dove non ha mai messo piede in carriera. Una piccola bugia oggi, che potrebbe trasformarsi fra qualche anno in una sacrosanta verità.