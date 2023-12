Pepe ci ricasca, dà una manata in volto all’avversario: espulso per la sedicesima volta in carriera Ancora un cartellino rosso diretto per Pepe che non perde il suo smalto neanche a quarant’anni: viene espulso dopo aver colpito in volto un avversario in Sporting-Porto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche a quarant'anni Pepe non ha perso lo smalto del difensore duro e crudo che ha caratterizzato tutta la sua carriera: al Real Madrid era diventato celebre per le sue entratacce sugli avversari che gli sono costate diversi cartellini rossi e anche al Porto i suoi modi non sono cambiati.

Nella partita contro lo Sporting ne ha dato la dimostrazione rimediando un rosso diretto per un intervento su un avversario, il sedicesimo della sua carriera da difensore. Questa volta il portoghese è stato sanzionato per aver dato un pugno in pieno volto a un giocatore.

Tutto è cominciato quando Pepe ha poggiato sul prato il pallone per battere un calcio di punizione. Mentre lo sistemava Matheus Reis è scattato saltandogli sulla schiena, un gesto che è stato preso malissimo dal portoghese: l'ex Real Madrid gli ha risposto alzando il braccio verso il suo volto, colpendolo proprio sul viso. La manata è stata così forte che ha causato sare la perdita di sangue dalla bocca al difensore brasiliano, scosso dalla reazione.

È stato necessario rivedere l'azione al VAR prima di prendere provvedimenti. Dopo aver visto il video dell'azione l'arbitro lo ha sanzionato con un cartellino rosso diretto, mettendo fine alla sua partita cinque minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Pepe ha accolto la decisione con un applauso ironico prima di rientrare negli spogliatoi per assistere impotente alla sconfitta del Porto che alla fine è stato battuto per 2-0.

Gli animi erano visibilmente tesi, anche perché c'è un precedente tra il giocatore e la squadra portoghese. Nel 2022 il difensore diventò suo malgrado protagonista in una maxi rissa che coinvolse il direttore sportivo dello Sporting, colpito da Pepe con un calcio proprio alla fine della partita.