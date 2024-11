video suggerito

Pellegri illude l'Empoli, Pierotti salva il Lecce: tra Gotti e D'Aversa finisce 1-1

Termina 1-1 l'anticipo della 12ª giornata della Serie A 2024-2025 tra il Lecce di Luca Gotti e l'Empoli dell'ex Roberto D'Aversa. A passare in vantaggio nello scontro salvezza del Via del Mare sono stati i toscani grazie al secondo gol consecutivo di Pietro Pellegri, mentre a firmare il pareggio ci ha pensato l'argentino Pierotti entrato in campo dopo pochi minuti dal calcio d'inizio al posto dell'infortunato Banda.

Un pareggio arrivato al termine di un match che ha visto la formazione ospite approcciare meglio e rendersi maggiormente pericolosa dalle parti di Falcone con le iniziative dell'inedita coppia d'attacco scelta da Roberto D'Aversa per l'occasione formata dai due centravanti Lorenzo Colombo e Pietro Pellegri. Ed è proprio su una bell'azione personale di quest'ultimo che al 33′ è arrivato il gol del vantaggio per i toscani con Pellegri che con un pregevole movimento si libera del suo marcatore e elude l'intervento di Gaspar e con una precisa rasoiata dal limite dell'area batte l'immobile Falcone.

Non sembra dunque essere una grande serata per i padroni di casa che nel primo tempo perdono anche Banda per infortunio con Gotti costretto a mandare in campo Pierotti che nel finale si rivelerà poi determinante. In avvio di ripresa però i salentini rischiano di capitolare nel momento in cui Cacace da dentro l'area fa partire un potente diagonale che con un provvidenziale intervento Falcone riesce a deviare con il pallone che finisce sul palo terminando poi sui piedi di Colombo la cui conclusione in condizioni di equilibrio precario finisce però a lato di pochissimo.

Al 60′ arriva però la mossa di Gotti che cambia l'inerzia del match. Gli ingressi di Sansone e Coulibaly al posto di Oudin e Ramadani rivitalizzano il Lecce che comincia a macinare gioco e creare occasioni da rete con grande continuità. E da un'iniziativa di Gallo sulla corsia di destra al 77′ arriva la meritata rete del pareggio con Pierotti che batte Vasquez portando così il risultato sull'1-1. Il gol dà ulteriore linfa ai giallorossi che nel finale assediano la porta empolese senza però, anche a causa di un po' di sfortuna (con la punizione battuta da Sansone che si stampa sulla traversa così come, qualche minuto dopo, il colpo di testa di Krstovic), riuscire a trovare la rete di quella che sarebbe stata una vittoria fondamentale per i salentini che restano comunque in piena zona retrocessione.