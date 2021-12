Pelé lascia l’ospedale e torna a casa per Natale: le cure però non sono finite Pelé è stato dimesso dall’ospedale, dove era stato ricoverato nuovamente a inizio dicembre. Le cure per il post-intervento chirurgico per l’asportazione del tumore proseguono.

A cura di Marco Beltrami

Pelé ha mantenuto la promessa e festeggerà l'inizio del 2022 con gli affetti più cari. La grande gloria del calcio brasiliano è stato dimesso dall'ospedale e potrà dunque trascorrere le festività natalizie e quelle di fine anno a casa con tutta la sua famiglia. Una splendida notizia per tutto il mondo del pallone e gli estimatori e tifosi di O'Rei che ad inizio dicembre era stato nuovamente ricoverato per far fronte ad ulteriori cure dopo l'operazione per l'asportazione di un tumore al colon.

Ha voluto dare lui stesso la notizia sul suo profilo Instagram. Una bella foto mentre sorride, accompagnata da queste parole rivolte a chi in questo periodo difficile non lo ha mai lasciato solo manifestandogli anche attraverso i messaggi tutto il suo sostegno: "La foto che mi mostra sorridente, non è per niente. Come vi avevo promesso, trascorrerò il Natale con la mia famiglia. Sto tornando a casa. Grazie a tutti per bellissimi messaggi". Tantissimi i commenti da parte dei suoi seguaci e anche di personaggi noti del mondo del pallone per celebrare il suo ritorno a casa e augurargli buone feste.

Ma come sta Pelé? Quali sono le sue condizioni di salute? Il ritorno presso l'ospedale Albert Einstein di San Paolo aveva messo nuovamente in allarme tutti. In realtà dal nosocomio, e la stessa famiglia della leggenda del calcio hanno subito chiarito che il ricovero era legato alle necessità di un nuovo ciclo di cure, già preventivate. A fare il punto sullo stato attuale dell'ex calciatore, ecco la nota ufficiale della struttura: "Il paziente è in condizioni stabili e continuerà in seguito il trattamento di chemioterapia relativo al tumore rilevato a settembre". Dunque Pelé dovrà continuare a fare chemioterapia, appuntamento dunque a dopo le feste in ospedale.