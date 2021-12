Pelé di nuovo ricoverato in ospedale: “Condizioni stabili, presto torna a casa” Pelé è stato ricoverato in ospedale, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni: “Il paziente è stabile”, lo scorso settembre subì un’operazione al colon.

A cura di Alessio Morra

Il grande Pelé è di nuovo in ospedale. O' Rei è stato ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era stato operato lo scorso settembre per un tumore al colon. La lotta di Pelé con il cancro continua e adesso, però, l'ex numero 10 del Brasile è stato costretto a un altro ricovero in ospedale, dove dovrebbe rimanere per circa 48 ore, il tempo che serve per sottoporsi alla terapia per la sua malattia.

Un caro amico di Pelé, Pepito, nelle scorse settimane aveva parlato delle condizioni di salute dell'unico calciatore capace di vincere tre Mondiali ed aveva rassicurato anche sul suo umore: "Verrà sottoposto ad applicazioni di chemioterapia ogni due settimane. Ogni volta si tratta di rimanere un paio di giorni in ospedale per poi fare ritorno a casa. Ehi, puoi dire alla gente che lui non può scender in campo la prossima domenica".

Alle rassicurazioni di Pepito fanno da contraltare alcune indiscrezioni giunte direttamente dal Brasile, dove l'emittente TV Espn ha fatto sapere che Pelé sarebbe in terapia intensiva e il suo stato di salute desterebbe delle preoccupazioni. Ma a quelle voci ha fatto seguito velocemente un comunicato diffuso dall'ospedale paulista che con una ha fatto sapere che: "Edson Arantes do Nascimento è ricoverato all'ospedale Israelita Albert Einstein per continuare le cure per un tumore al colon, identificato nel settembre di quest'anno. Il paziente è stabile ed è previsto che venga dimesso nei prossimi giorni".

Dopo aver trascorso purtroppo diversi momenti in ospedale, Pelé lo scorso settembre era stato ricoverato e poi operato per l'asportazione di una massa tumorale al colon. Tornato a casa, l'ex fenomeno del calcio mondiale ha stabilito che sarà a Guaruja con la famiglia a Natale e negli ultimi giorni su Instagram ha postato alcune foto, una in compagnia del ‘Kaiser' Franz Beckenbauer, uno in omaggio a Coutnho e un altro di congratulazioni a Leo Messi per il settimo Pallone d'Oro conquistato.