Pelé dimesso dall’ospedale: “Quando il percorso è difficile, celebra ogni fase del viaggio” Un mese dopo essere stato ricoverato, Pelè è stato dimesso dall’ospedale Albert Einstein di San Paolo. O’Rei il 4 settembre ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al colon ma dopo un mese di ricovero è tornato a casa. Adesso l’ex numero 10 del Santos e della Seleçao sarà sottoposto ad un trattamento di chemioterapia direttamente nella propria abitazione.

A cura di Vito Lamorte

Buone notizie dal Brasile sulle condizioni di Pelé. O'Rei, un mese dopo il ricovero, è stato dimesso dall’ospedale Albert Einstein di San Paolo e il bollettino medico citato dai media brasiliani riferisce che "Edson Arantes do Nascimento è stato dimesso dall’ospedale Israelita Albert Einstein la mattina di giovedì 30 settembre 2021. Il paziente è stabile e continuerà la chemioterapia, dopo l’intervento chirurgico per rimuovere un tumore all’intestino, eseguito il 4 settembre". L'ex numero 10 del Santos e della Seleçao è stato ricoverato per 30 giorni, dal 31 agosto a ieri, e il 4 settembre ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al colon.

Non ci sono altri dettagli in merito al trattamento che riceverà Pelé e prima del ritorno a casa la figlia Kely Nascimento, che ha sempre aggiornato i fan via Instagram sulle condizioni del padre, ha scattato una foto al padre insieme agli infermieri: "Quando il percorso è difficile, celebra ogni fase del viaggio. Concentrati sulla tua felicità. È vero che non riesco più a saltare, ma in questi giorni ho preso a pugni l'aria più volte del solito. Sono così felice di essere tornato a casa. Voglio ringraziare tutto il team dell'Albert Einstein Hospital, che ha reso il mio soggiorno piacevole, con un'accoglienza umana e molto affettuoso. Grazie anche a tutti voi, che da lontano, completate la mia vita con tanti messaggi d'amore".

Le condizioni sembravano migliori già nei giorni scorsi e 48 ore fa Pelé, ancora ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, proseguiva la riabilitazione dopo l’operazione e ha postato un video su Instagram mentre gioca con un pallone con la fisioterapista: "La fisioterapista Kamila mi sta aiutando a riscaldarmi per tornare in campo. Non importa la dimensione della sfida. Il segreto è celebrare ogni piccola vittoria lungo la strada”.