Pazzesca vittoria degli Stati Uniti Under 17 per le qualificazioni mondiali: 22-0, nuovo record assoluto I ragazzini americani hanno compiuto un'impresa straordinaria, storica per il loro Paese: mai nessuno, in tutte le competizioni e a tutti i livelli, era riuscito a fare meglio: 22-0 alle Isole Vergini con Chase Adams autore di 10 gol. Dopo soli 37 minuti, gara già chiusa sull'11-0.

Gli Stati Uniti hanno inaugurato le qualificazioni Concacaf per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 con una vittoria record per il loro Paese a qualsiasi livello, schiacciando le Isole Vergini americane con un epocale 22-0, nella gara di lunedì 10 febbraio. Mattatore assoluto di serata, Chase Adams autore di ben 10 reti. Dopo soli 37 minuti, u ragazzi americani comandavano già 11-0.

Usa-Isole Vergini 22-0: 10 gol li ha segnati il solo Chase Adams

Lunedì sera si è scritta una pagina storica per il calcio a stelle e strisce grazie alla nazionale Under 17 che ha conquistato una vittoria impressionante nella partita d'esordio delle qualificazioni ai mondiali di categoria. A farne le penne, la nazionale delle Isole Vergini che è uscita maltrattata in 90 minuti come mai nessuno prima d'ora sul neutro di San Josè in Costa Rica. In otto sono andati a segno: il capitano degli americani, Maximo Carrizo ha segnato quattro gol mentre Chance Cowell e Jude Terry ne hanno segnati due a testa. Poi le reti Pedro Guimaraes, Ramiz Hamouda, Jamir Johnson e Kellan LeBlanc che hanno segnato un gol a testa. Ma il vero mattatore è stato Chase Adams che ha infilato la porta avversaria per ben 10 volte.

Vittoria storica per gli Stati Uniti a tutti i livelli e in tutte le competizioni

La vittoria degli USA per 22-0 è la più ampia della sua storia in qualsiasi qualificazione alla Coppa del Mondo maschile o femminile a qualsiasi livello. Il miglior risultato precedente nelle qualificazioni maschili under 17 era stato "solamente" 8-0 contro Guadalupa al campionato Concacaf under 17 del 2019. Il miglior risultato precedente a quello di lunedì nelle qualificazioni maschili alla Coppa del Mondo era invece stato 13-0, sempre contro le Isole Vergini americane al campionato Concacaf under 20 del 2018. Il miglior risultato precedente complessivo – superato lunedì sera – era stato 20-0 contro Grenada al campionato Concacaf under 17 femminile del 2022.

Qualificazioni Concacaf: 8 posti per i Mondiali Under 17, in Qatar

Il torneo permette di poter qualificare otto formazioni per la Coppa del Mondo Under 17 , che si terrà dal 5 al 27 del prossimo novembre in Qatar. In un format rivisto e corretto dalla FIFA che ha modificato la Coppa del Mondo giovanile a partire dal 2025: si terrà annualmente e le prime cinque edizioni si terranno tutte in territorio qatariota. In Sud America, la Conmebol organizzerà il Sudamericano in Colombia dal 27 marzo al 12 aprile e darà altre sette qualificate per la competizione.