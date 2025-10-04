Paura per Grimaldo in Leverkusen-Union Berlino: crolla a terra, colpito alla tempia da un compagno

Attimi di panico in Leverkusen-Union di Bundesliga a inizio ripresa quando il nazionale spagnolo Alejandro Grimaldo è crollato a terra colpito alla tempia dal compagno di squadra Kofane. Medicato sul posto è stato trasportato in barella in ospedale: per lui diversi punti di sutura per la ferita lacerocontusa al sopracciglio e ulteriori esami nelle prossime ore.

Cos'è accaduto in Leverkusen-Union: Grimaldo colpito da un compagno di squadra

L'incidente di gioco è avvenuto poco dopo la ripresa della partita tra Bayer Leverkusen e Union Berlino, di Bundesliga, in seguito a un calcio d'angolo degli ospiti. Grimaldo stava difendendo il primo palo e, nel tentativo di liberare la palla, è caduto pesantemente in area di rigore, dove è rimasto riverso a terra. Inizialmente, sembrava che l'incidente fosse stato causato dall'attaccante Andrej Ilic ma rivedendo i replay Grimaldo è stato colpito dal compagno di squadra Kofane all'altezza della tempia.

Come sta Grimaldo: punti di sutura al sopracciglio e sotto osservazione

Subito in campo lo staff medico del Leverku richiamati a grandi gesti dai giocatori di entrambe le squadre per il sangue che è iniziato a colare dalla testa del terzino spagnolo. Grimaldo è stato immobilizzato rapidamente e alla fine è stato portato via in barella, cosciente e sempre vigile anche se visibilmente frastornato dal colpo violento. Il Bayer Leverkusen ha poi aggiornato lo stato clinico del difensore che ha rassicurato tutti: Grimaldo ha avuto bisogno di diversi punti di sutura al sopracciglio ed è stato sottoposto a primi esami tecnici. Nelle prossime ore verranno eseguiti ulteriori accertamenti per escludere eventuali conseguenze gravi anche se è da escludere la sua presenza in nazionale spagnola per i prossimi impegni.