Paura per Gerson, ricoverato d’urgenza per un malore: infezione renale per l’ex Roma e Fiorentina Gerson è stato ricoverato d’urgenza nel pomeriggio di domenica all’ospedale di Rio dopo aver accusato violenti dolori addominali in allenamento. Il Flamengo ha diramato una nota: “Resterà sotto osservazione per altre 48 ore. I risultati hanno mostrato idronefrosi con infezione renale” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Apprensione per l'ex centrocampista della Roma e della Fiorentina, Gerson, oggi al Flamengo quando è stato portato d'urgenza in ospedale dopo un improvviso malore accusato in allenamento. L'ex giallorosso ha lamentato dei dolori all'altezza dell'addome senza spiegarne il motivo, così è stato necessario il trasporto per ulteriori analisi che hanno verificato il problema: infezione renale acuta che ha colpito le vie urinarie.

Il centrocampista del Flamengo Gerson dovrà adesso trascorrere diversi giorni in assoluto riposo e non potrà scendere in campo, iniziando dal prossimo incontro contro il Boavista, in programma martedì prossimo alle 21.30 al Maracanã, per la nona giornata della Coppa Guanabara. Il 26enne centrocampista è stato infatti ricoverato in ospedale nel pomeriggio di domenica 18 febbraio a Rio de Janeiro, a causa di una infezione urinaria. Gerson ha lamentato degli acuti dolori addominali poco dopo essere arrivato al Training Center ed è stato portato all'ospedale di Barra per ulteriori accertamenti.

Gli esiti degli esami hanno evidenziato una idronefrosi con conseguente infezione renale acuta. Dopo la valutazione con gli specialisti il club ha deciso che "il giocatore resterà ricoverato in ospedale per accertamenti integrativi e proseguirà con cure mediche", come ha riportato un comunicato del Flamengo. Gerson lamentava da diverso tempo un fastidio alla regione addominale, ma questa domenica tutto è degenerato fino a non poter allenarsi a causa di forti dolori. Il centrocampista è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un problema ai reni che lo terrà sotto osservazione per le prossime 48 ore ha concluso la nota ufficiale del Flamengo.

Gerson aveva vestito la maglia della Roma tra il 2016 e il 2018 collezionando 42 presenze e 2 reti. Poi, dal 2018 al 2019 ha giocato con la maglia della Fiorentina (36 presenze e 2 gol) prima di passare una prima volta al Flamengo tra il 2019 e il 2021 per poi tornarci da quest'anno.