Eredità Maradona, il tribunale ha stabilito i 5 eredi universali per la successione nel patrimonio

A distanza di 3 mesi dalla morte di Maradona, il Tribunale Civile di La Plata ha riconosciuto con un documento ufficiale chi sono i cinque figli legalmente riconosciuti come eredi universali dell’ex Pibe de Oro. È solo il primo passo verso la ripartizione dei beni che non potrà avvenire fino a quando l’intero asse patrimoniale non sarà rendicontato e registrato.