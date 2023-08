Partizani Tirana-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole Partizani Tirana-Roma è l’ultima amichevole pre-season della squadra di Mourinho prima dell’inizio del campionato: si gioca all’Arena Kombetare sabato 12 agosto alle ore 20. Diretta TV e streaming su Sky.

A cura di Vito Lamorte

Foto dal profilo Twitter della AS Roma.

La Roma di José Mourinho scende in campo per l'ultima amichevole pre-season prima dell'inizio del campionato e lo fa in casa del Partizani Tirana. I giallorossi saranno di scena all'Arena Kombetare sabato 12 agosto, con fischio d'inizio alle ore 20, e la partita si potrà vedere in diretta TV e streaming su Sky.

La Magica torna nello stesso stadio che ospitò la finale di Conference League vinta il 25 maggio 2022 contro il Feyenoord e chiude un ciclo di amichevoli iniziato nel ritiro di Trigoria contro la Boreale (vittoria per 4-0) e il Latina (vinta 6-0) prima di sbarcare in Portogallo per proseguire la preparazione e affrontare lo Sporting Braga (1-1), l'Estrela Amadora (4-0) e il Farense (4-2). Nell'ultimo test contro il Tolosa i giallorossi hanno perso per 2-1 e non è bastata la magia di Dybala su punizione per evitare la sconfitta.

Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due squadre, sia ufficiale che amichevole. Il Partizani arriva al match con la Roma dopo aver chiuso con due vittorie due incontri validi per le qualificazioni in Conference League

Le probabili formazioni di Partizani Tirana-Roma. Mourinho dovrebbe riproporre il tandem offensivo Dybala-Belotti, con Cristante, Bove e Aouar a dettare i tempi della squadra in mezzo al campo.

L'amichevole Partizani Tirana-Roma si potrà seguire in diretta TV su Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 251) e Sky Sport Summer (canale 202).

La partita tra il Partizani Tirana e Roma si potrà vedere anche in diretta streaming con Sky-Go, per gli abbonati Sky; o su Now.

Mourinho dovrebbe schierare quasi tutti i nuovi arrivati: Ndicka in difesa con Llorente e Smalling, Kristensen e Auoar in mediana con Bove, Cristante e Zalewski. Dybala e Belotti la coppia d'attacco.

PARTIZANI (4-3-1-2): Qirko; Hadroj, Sita, Kocijan, Atanaskoski; Murataj, Mehmeti, Rrapaj; Taipi;Mba, Cara. Allenatore: Zekić

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Smalling, Ndicka; Kristensen, Cristante, Bove, Aouar, Zalewski; Dybala, Belotti. Allenatore: Mourinho.