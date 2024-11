video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Napoli-Atalanta e Inter-Venezia in diretta e streaming: gli orari Napoli-Atalanta aprirà il programma di domenica 3 novembre dell'11ª giornata di Serie A. Nel pomeriggio si giocheranno Torino-Fiorentina e Verona-Roma. Il posticipo è Inter-Venezia.

Una domenica extra lusso per la Serie A, che vede oggi in programma quattro partite dell'11ª giornata. Quella che apre è senz'altro quella più interessante, perché in campo ci sono due delle squadre meglio piazzate molto in campionato e cioè il Napoli e l'Atalanta. Al Maradona si comincia alle ore 12:30. Si prosegue poi con Torino-Fiorentina, alle ore 15. Una sfida tra due squadre che sono nella parte alta della classifica, con i viola di Palladino che stanno vivendo un momento straordinario, ed hanno una serie utile aperte e ricca di vittorie.

Mentre la sfida delle 18 di domenica 3 novembre è Verona-Roma, con due squadre che vanno a caccia di punti. I gialloblu hanno perso le ultime tre partite, e cinque delle ultime sei, mentre la Roma ha bisogno di muovere ancora la classifica e dare continuità al successo con il Torino. Il posticipo è Inter-Venezia, un classico testa coda, si gioca dalle 20:45. Con i nerazzurri che continuano l'inseguimento al Napoli. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partita in diretta tv e streaming.

Serie A, le partite di domenica: gli orari tv

Domenica 3 novembre 2024, il calendario di Serie A oggi prevede quattro partite divise in quattro slot differenti, quelli canonici: 12:30, 15:00, 18:00 e 20:45. Quattro incontri dopo i tre di sabato e che saranno seguiti dai tre che chiuderanno il turno numero 11 lunedì. Ecco la programmazione completa, con le diretta TV e streaming.

12:30 – Napoli-Atalanta (DAZN)

15:00 – Torino-Fiorentina (DAZN)

18:00 – Verona-Roma (Sky, DAZN)

20:45 – Inter-Venezia (DAZN)

Dove vedere Napoli-Atalanta in tv e streaming

La partita più interessante di questa domenica è senz'altro Napoli-Atalanta, due squadre che occupano posizioni di rilievo in Serie A. La sfida è in programma al Maradona alle ore 12:30. Diretta TV e streaming esclusiva su DAZN, riservata agli abbonati. Telecronaca di Pierluigi Pardo.

Verona-Roma in diretta tv e streaming

Allo Stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona alle ore 18 scenderanno in campo il Verona di Paolo Zanetti e la Roma di Juric, che vuole continuare a fare punti per non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe. Diretta TV sia su Sky (canali 202 e 252) che su DAZN, per rispettivi abbonati. Streaming possibile con NOW, Sky Go e DAZN.

Inter-Venezia su DAZN dove vederla in TV

L'incontro che chiuderà la giornata sarà quello tra l'Inter e il Venezia, che sarà di scena alla Scala del Calcio e cioè San Siro stasera. La sfida si potrà seguire in diretta TV su DAZN a partire dalle ore 20:45. Streaming sempre per abbonati di DAZN, che ha l'esclusiva dell'incontro.