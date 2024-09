video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Lazio-Verona e Parma-Udinese in diretta e streaming: gli orari Parma-Udinese e Lazio-Verona sono le partite in programma oggi lunedì 16 settembre in Serie A in orario rispettivamente alle 18:30 e alle 20:45. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

In programma oggi in Serie A due partite per chiudere la 4a giornata, ovvero Parma-Udinese alle ore 18:30 con diretta TV e streaming su DAZN e Lazio-Verona che sarà trasmessa alle 20:45 su DAZN e Sky. Nella sfida del Tardini si affrontano due squadre che hanno iniziato bene il campionato e che con un successo si rilancerebbero ulteriormente verso le zone alte della classifica. Intrigante il confronto tra la Lazio e il Verona, con Baroni che affronta la sua ex squadra. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Serie A, le partite di oggi: gli orari tv

Oggi, lunedì 16 settembre sono due le partite in programma in Serie A per chiudere la 4a giornata. Si apre alle 18 con Parma-Udinese, e poi a seguire alle 20:45 toccherà alla Lazio contro il Verona. Lecito aspettarsi due match divertenti in questo monday night che precede la prima giornata di Champions League.

18:30 – Parma-Udinese (DAZN)

20:45 – Lazio -Verona (DAZN/Sky)

Dove vedere Lazio-Verona in TV e streaming

Dove vedere Lazio-Verona in TV? Il posticipo del lunedì si potrà vedere su Sky e in particolare sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (2o2), Sky Sport 4K (213), oltre che sulla piattaforma DAZN. Diretta streaming oltre che sull'app DAZN, anche sull'app Sky GO riservata agli abbonati e su NOW piattaforma live on demand.

Parma-Udinese su DAZN, dove vederla in streaming

La partita tra Parma e Udinese in programma oggi lunedì 16 settembre alle ore 18:30 si potrà vedere in esclusiva TV su DAZN. Possibile dunque seguire il match sia sui dispositivi tradizionali, con l'utilizzo di particolari dispositivi, che sugli smart TV. Il match si potrà vedere anche su Sky sul canale 214 Zona DAZN, disponibile per chi ha attivato l'abbonamento. In streaming diretta possibile grazie all'app di DAZN su dispositivi portatili e computer.