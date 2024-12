video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Juve-Fiorentina e Milan-Roma in diretta e streaming: gli orari Altre quatto partite in programma per l’ultima giornata di campionato del 2024, oggi domenica 29 dicembre. Si inizia alle 12:30 (Udinese-Torino) si conclude alle 20:45 (Milan-Roma). In mezzo alle 15:00 Napoli-Venezia e alle 18:00 Juventus-Fiorentina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alessio Pediglieri

Si continua a giocare anche durante le festività e così si ritorna in campo anche oggi, domenica 29 dicembre per l'ultimo turno di campionato di Serie A per il 2024. Iniziato con 4 anticipi ieri, sabato 28, si prosegue oggi con altre 4 gare per concludere lunedì 30 dicembre con le ultime due. Diretta esclusiva sui canali DAZN sia per la Tv sia per lo streaming online tranne che per Juventus-Fiorentina in diretta anche per gli abbonati Sky.

Non ci si ferma mai e così oggi domenica 29 dicembre altre quattro partite del 18° turno si Serie A con cui si conclude il 2024. In campo scendono alle 12:30 Udinese-Torino, due tra le squadre che erano partite benissimo ma che via via si sono involute finendo nelle zone grigie della classifica. Anche per questo, il match è più che aperto a qualsiasi risultato e molto equilibrato. Non come quello tra Napoli e Venezia, almeno sulla carta. Alle 15:00 al Maradona si chiude l'anno solare della squadra di Conte contro la neopromossa lagunare per continuare a tenere il forsennato ritmo della capolista Atalanta.

Nel pomeriggio e in serata i due match forse più interessanti ed attesi: alle 18:00 c'è di scena Juventus-Fiorentina, con i viola di Palladino in caduta libera dopo quanto accaduto a Bove e i bianconeri alla ricerca di conferme tra risultati sul filo della sufficienza e un gioco che non soddisfa i tifosi. Poi, alle 20:45 il posticipo serale con la partita di San Siro tra Milan e Roma, altre due big convalescenti e alla ricerca di se stesse: tre punti pesantissimi e una sconfitta da evitare per non ricadere nel vecchio adagio della crisi.

Le partite di oggi domenica 29 dicembre: gli orari in TV

Sono dunque 4 le partite di oggi disseminate in altrettanti slot orari per l'ultima giornata di campionato del 2024. Ecco il programma completo di oggi domenica 29 dicembre

12:30 – Udinese-Torino (DAZN)

15:00 – Napoli-Venezia (DAZN)

18:00 – Juventus-Fiorentina (DAZN e Sky)

20:45 – Milan-Roma (DAZN)

Juventus-Fiorentina, dove vederla in diretta TV: l'orario

Tutte le partite di oggi si vedono in esclusiva sulla piattaforma DAZN che ne detiene i diritti tranne che per Juventus-Fiorentina che verrà trasmessa anche su Sky. Una co-esclusiva che potrà essere vista in abbonamento su DAZN in TV con una Smart collegata via internet o per gli abbonati Sky sui camali dedicati (Sky Sport 1, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio). In streaming, si possono usare le apposite app oppure appoggiarsi al servizio on demand di NOW.

Dove vedere Milan-Roma in diretta streaming

Per Milan-Roma, esclusiva di DAZN: il match di San Siro delle 20:45 si vedrà solamente dietro regolare abbonamento. In TV si potrà collegare la Smart a internet via wireless o utilizzando una console da gioco, per il live streaming ci si appoggerà all'apposita app di DAZN.