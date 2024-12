Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Inter-Parma e Atalanta-Milan in diretta e streaming: gli orari

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi venerdì 6 dicembre due gli anticipi di Serie A validi per la 15a giornata di campionato: Inter-Parma e Atalanta-Milan. Entrambe le partite sono visibili in abbonamento su DAZN e la sfida al Gewiss Stadium anche su Sky.

Si ritorna in campo senza tregua dopo i match di Coppa Italia che hanno caratterizzato l'ultima settimana. L'Inter riparte da San Siro, con una partita in meno dopo il dramma di Bove di domenica pomeriggio al Franchi: gara sospesa con la Fiorentina a data da stabilirsi. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno così potuto riposare più del previsto e si presentano a San Siro per battere il Parma e continuare l'inseguimento al Napoli contro i Ducali corroborati dalla bella vittoria al Tardini contro la Lazio. In serata, il big match d'alta quota, Atalanta-Milan, con punti pesantissimi in palio: per i bergamaschi con la volontà di confermarsi alternativa di livello ad alta quota, i rossoneri per rientrare nel lotto ristretto delle migliori.

A San Siro fari puntati sul ritorno in campo dell'Inter dopo il colpo a vuoto dell'ultimo weekend quando i nerazzurri non hanno potuto giocare a Firenze per gara sospesa dopo il malore di Bove al 17′ di Fiorentina-Inter. Ora con il Parma l'occasione giusta per provare a ripartire di slancio. Gara visibile esclusivamente in TV e in streaming in diretta per gli abbonati DAZN.

La gara Atalanta-Milan, valida per la 15ª giornata di Serie A sarà visibile su DAZN sia in TV sia in streaming in co-esclusiva con Sky. Per gli abbonati di quest'ultima, il canale di riferimento è il 251, mentre per il live streaming si può utilizzare l'app SkyGo oppure il servizio on demand su NOW.