Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Inter-Empoli e Verona-Lazio in diretta e streaming: gli orari Oggi domenica 19 gennaio si disputano 5 incontri validi per la 21a giornata di campionato di Serie A. Si inizia alle 12:30 con Torino-Fiorentina, poi alle 15 Parma-Venezia e Cagliari-Lecce. Alle 18:00 Verona-Lazio e posticipo serale delle 20:45 con Inter-Empoli. Tutti disponibili su DAZN con il match delle 18:00 anche su Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi domenica 19 gennaio si giocano altre 5 partite valide per la 21a giornata di campionato di Serie A con occhi puntati sugli scontri diretti per la salvezza e sulle sfide che vedono impegnate la Lazio (a Verona) e l'Inter (in casa contro l'Empoli). Tutte le gare in esclusiva su DAZN sia in TV sia in streaming, con il match del Bentegodi alle 18:00 disponibile anche su Sky.

Nuovo giro di giostra per la Serie A che vede per la 19a giornata, cinque incontri dopo quelli di ieri e in attesa del Monday Night di domani tra Como e Udinese. Attenzione principale sui due incontri in chiave salvezza che si giocano in contemporanea alle 15:00. A Cagliari ci sarà ospite il Lecce mentre a Parma arriverà il Venezia. Incroci pericolosi con punti pesantissimi in gioco per provare a uscire dalla zona rossa del fondo classifica dove al momento c'è il solitario Monza.

Alle 18:00 attenzione rivolta al Bentegodi dove l'Hellas Verona proverà a fare punti con la Lazio. La squadra di Baroni deve provare a riprendere immediatamente se vuole restare in piena Zona Champions mentre gli scaligeri hanno necessità di un successo per rialzare la testa. Trasferta difficile per i capitolini che potrebbero perdere nuovo importante contatto con l'Inter chiamata sulla carta ad un impegno più semplice alle 20:45 a San Siro, dove sfiderà l'Empoli.

Serie A, le partite di oggi domenica 18 gennaio

Sono in programma 5 incontri ad iniziare dalle 12:30 con Fiorentina-Torino per finire alle 20:45 con Inter-Empoli

12:30 – Fiorentina-Torino (DAZN)

15:00 – Cagliari-Lecce (DAZN)

15:00 – Parma-Venezia (DAZN)

18:00 – Verona-Lazio (DAZN; Sky Sport 251, Sky Sport Calcio)

20:45 – Inter-Empoli (DAZN)

Verona-Lazio dove vederla in diretta TV: gli orari

Verona-Lazio verrà trasmessa in modalità a pagamento per gli utenti DAZN in esclusiva. La gara del Bentegodi inizia alle 18:00. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni, mentre al commento tecnico ci sarà l'ex giocatore Fabio Bazzani. Ci sarà però la possibilità di vederla anche per gli utenti di Sky su un doppio canale: Sky Calcio e Sky Sport 251. In Streaming live in diretta sull'app di DAZN, su NOW e su SkyGo.

Dove vedere Inter-Empoli in diretta streaming

Anche per la sfida di San Siro delle 20:45 Inter-Empoli ci sarà unicamente la modalità a pagamento. L'incontro è una esclusiva DAZN che lo proporrà sia in TV sia in streaming in diretta. La telecronaca del posticipo domenicale sarà affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Marco Parolo.