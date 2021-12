Partite Premier League in TV oggi e stasera su Sky: orari e calendario della 20a giornata Mercoledì 28 dicembre si disputano quattro interessantissimi incontri della Premier League. In campo anche il Tottenham e il Liverpool.

A cura di Alessio Morra

Martedì 28 dicembre: le partite di Premier League oggi in programma in TV e in diretta streaming. Continua il fitto programma del calcio inglese, al netto dei rinvii per il Covid di una serie di partite. Tra quelle di questa 20a giornata sono saltate Arsenal-Wolverhampton e Leeds-Aston Villa, a causa di numerosi contagi tra le squadre dei Wolves e del Leeds. Restano comunque otto partite, spalmate in tre giorni. Il programma odierno verrà aperto dal Tottenham di Conte che sta continuando la scalata verso il quarto posto, ma gli Spurs affronteranno il Southampton, squadra sempre imprevedibile e reduce da un successo pesante in casa del West Ham.

Premier League oggi, quali partite in TV su Sky

Saranno tre le partite trasmesse oggi da Sky, che trasmetterà due incontri alle ore 16 e un match alle ore 21. Si parte dunque con le sfide tra Southampton e Tottenham (diretta su Sky Sport Uno, canale 201) e il derby londinese tra Watford e West Ham (canale 203, Sky Sport Football). Mentre alle ore 21 c'è Leicester-Liverpool, in onda sia su Sky Sport Uno che su Sky Sport Football. Tutte e tre le partite saranno trasmesse anche in streaming e saranno visibili con Sky Go e Now.

16:00 – Southampton-Tottenham, Sky Sport Uno

16:00 – Watford-West Ham, Sky Sport Football

21:00 – Leicester-Liverpool, Sky Sport Un e Sky Sport Football

Le prossime partite di Premier League: calendario e orari TV

Questo turno di campionato proseguirà mercoledì 29 dicembre con altre due partite, e cioè Chelsea-Brighton e Brentford-Manchester City. I Blues sono tornati al successo nel Boxing Day e vogliono continuare contro i ‘Seagulls'. Mentre il City va a caccia del decimo successo consecutivo in Premier League.