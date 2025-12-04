Partite Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Bologna-Parma e Lazio-Milan: gli orari

Dove vedere Bologna-Parma e Lazio-Milan in TV e streaming: orari, canale e programmazione completa degli ottavi di Coppa Italia.

La Coppa Italia prosegue con altre due partite valide per gli ottavi di finale. Oggi il programma propone un doppio appuntamento: prima il derby emiliano tra Bologna e Parma alle ore 18, poi la super sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan replay dell'ultimo confronto in Serie A. Due partite che valgono l’accesso ai quarti e che verranno trasmesse in chiaro su Italia 1, con possibilità di seguirle anche gratis in streaming su Mediaset Infinity. Ecco orari, programmazione TV e tutte le informazioni utili per seguire i match di giornata.

Partite Coppa Italia, programma e orari tv

In Coppa Italia oggi sono due le sfide in programma per gli ottavi di finale. In campo prima Bologna-Parma e poi Lazio-Milan. Ecco le indicazioni su orari e diretta TV e streaming.

ore 18 Bologna-Parma (Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity)

ore 21 Lazio-Milan (Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity)

Dove vedere Bologna-Parma in diretta TV e streaming

Il derby emiliano tra Bologna e Parma è previsto per le ore 18 di oggi allo stadio Dall'Ara. La partita sarà disponibile alle ore 18, con diretta TV su Italia 1 e il racconto in telecronaca della coppia formata da Trevisani e Tiribocchi. Streaming gratuito su Infinity, visibile su smartphone, tablet e computer.

Lazio-Milan in tv e streaming, dove vederla

La partita tra la Lazio e il Milan chiude il programma della Coppa Italia di oggi. Il match dell'Olimpico inizia alle ore 21 e come tutti gli altri sarà trasmesso su Italia 1 in chiaro con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Possibile seguire la sfida anche in streaming senza abbonamenti, ma sfruttando solo una buona connessione a internet. Dove? Su Mediaset Infinity, disponibile su dispositivi portatili e fissi. Dopo il match, studio con Monica Bertini, Christian Panucci, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari.