Calcio
video suggerito
video suggerito

Partite Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Bologna-Parma e Lazio-Milan: gli orari

Dove vedere Bologna-Parma e Lazio-Milan in TV e streaming: orari, canale e programmazione completa degli ottavi di Coppa Italia.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Coppa Italia prosegue con altre due partite valide per gli ottavi di finale. Oggi il programma propone un doppio appuntamento: prima il derby emiliano tra Bologna e Parma alle ore 18, poi la super sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan replay dell'ultimo confronto in Serie A. Due partite che valgono l’accesso ai quarti e che verranno trasmesse in chiaro su Italia 1, con possibilità di seguirle anche gratis in streaming su Mediaset Infinity. Ecco orari, programmazione TV e tutte le informazioni utili per seguire i match di giornata.

Partite Coppa Italia, programma e orari tv

In Coppa Italia oggi sono due le sfide in programma per gli ottavi di finale. In campo prima Bologna-Parma e poi Lazio-Milan. Ecco le indicazioni su orari e diretta TV e streaming.

ore 18 Bologna-Parma (Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity)
ore 21 Lazio-Milan (Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity)

Leggi anche
Lazio-Milan di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Dove vedere Bologna-Parma in diretta TV e streaming

Il derby emiliano tra Bologna e Parma è previsto per le ore 18 di oggi allo stadio Dall'Ara. La partita sarà disponibile alle ore 18, con diretta TV su Italia 1 e il racconto in telecronaca della coppia formata da Trevisani e Tiribocchi. Streaming gratuito su Infinity, visibile su smartphone, tablet e computer.

Lazio-Milan in tv e streaming, dove vederla

La partita tra la Lazio e il Milan chiude il programma della Coppa Italia di oggi. Il match dell'Olimpico inizia alle ore 21 e come tutti gli altri sarà trasmesso su Italia 1 in chiaro con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Possibile seguire la sfida anche in streaming senza abbonamenti, ma sfruttando solo una buona connessione a internet. Dove? Su Mediaset Infinity, disponibile su dispositivi portatili e fissi. Dopo il match, studio con Monica Bertini, Christian Panucci, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Coppa Italia
Inter-Venezia 5-1, Bonny partecipa alla festa. Missione compiuta anche per Napoli e Atalanta
Il Napoli batte il Cagliari solo ai rigori, è finita 10-9 dopo l'1-1 al 90°: ai quarti sfida Fiorentina o Como
Perché Vanja Milinkovic-Savic tira così bene rigori e calci di punizione anche se fa il portiere
Primo dispiacere per De Rossi, Genoa schiantato in Coppa Italia: l'Atalanta sfiderà la Juventus
Gol annullato a David in Juve-Udinese: difensore sparito in TV, mistero svelato sul fuorigioco
Il tabellone della Coppa Italia 2025/2026, il calendario e gli accoppiamenti in vista dei quarti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views