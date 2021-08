“Partita ad alto rischio”: vietate le maglie del PSG in occasione della partita a Brest I tifosi del Paris Saint-Germain non potranno prendere parte alla trasferta in casa del Brest e nessuno dei presenti allo stadio potrà indossare maglie o indumenti che riconducano al club della capitale: le autorità hanno definito il match “ad alto rischio”. I supporter del PSG dovranno ancora attendere per vedere l’esordio di Messi: non ci sarà allo Stade Francis-Le Blé.

A cura di Vito Lamorte

Il Paris Saint-Germain si prepara per la terza giornata di Ligue 1 e quello contro il Brest sarà un match molto particolare. La squadra di Mauricio Pochettino proverà a continuare la sua striscia di vittorie ma oggi non avrà ricordi al suo seguito per questo incontro poiché le autorità di Finisterre hanno vietato la trasferta ai tifosi parigini e hanno vietato ai tifosi di indossare abbigliamento che faccia riferimento al PSG nei dintorni dello stadio perché la partita è considerata "ad alto rischio". La decisione è stata presa per evitare incidenti tra le tifoserie e nelle scorse ore è arrivata la pubblicazione di un decreto che, come anticipato, non consentirà ai supporter parigini di essere presenti allo stadio per la partita di oggi: "Venerdì 20 agosto 2021 dalle ore 12:00 alle ore 19:30 a chiunque si dichiari tifoso del Paris Saint-Germain, o si comporti come tale, è vietato l'ingresso allo Stade Francis-Le Blé e circolare o sostare su strade pubbliche all'interno del perimetro delimitato".

È chiaro che "comportarsi in quanto tale" include indossare la maglia o gli indumenti riconducibili al club della capitale. Allo stesso modo è stato vietato il "consumo e trasporto" di bevande alcoliche sulle strade pubbliche, nonché all'interno e all'esterno dello stadio. Una situazione alquanto particolare.

Intanto i tifosi del Paris Saint-Germain dovranno attendere ancora un po' per poter vedere Lionel Messi in campo con la loro squadra, visto che l'argentino non è stato convocato per la terza giornata di campionato e sta proseguendo la preparazione: Pochettino non lo ha convocato per la gara di Brest mentre nell'elenco dei calciatori a disposizione c'è Gigio Donnarumma. È molto probabile che l'argentino possa fare il suo debutto con la nuova maglia il 29 agosto contro il Reims.