Il Parma scappa, segna due gol nel primo tempo, ma non ipoteca la partita e si fa raggiungere dall'Udinese, che pareggia 2-2 e ottiene uno splendido punto. D'Aversa muove la classifica, ma il quart'ultimo posto si è allontanato. La squadra di D'Aversa, senza Gervinho e Kurtic, parte a razzo segna due gol nel primo tempo con Cornelius e Kucka (su rigore) e sfrutta la splendida partita del romeno Mihaila. Nella ripresa i bianconeri vanno a caccia del gol, lo trovano con Okaka, subentrato a Llorente, e poi anche con Nuytinck.

Cornelius firma l'1-0

Gervinho e Kurtic sono esclusi anche dalla panchina, D'Aversa carica i suoi che con gli spunti del romeno Mihaila partono forte e si portano molto presto avanti di due gol, firmati da Cornelius e da Kucka, che ha calciato un rigore impeccabile. L'Udinese non si dà per vinta, capisce che il Parma sente il peso della classifica e non riuscendo ad affondare e a chiudere il match segnando il terzo gol bada a difendersi, ma nel calcio di oggi due gol di vantaggio non sono molti.

Nuytinck mette in pari l'incontro

La squadra di Gotti ha un campione che è De Paul che cerca in ogni modo di imbeccare i compagni di squadra, Okaka è quello che recepisce meglio. L'attaccante subentrato a Llorente insacca e riapre l'incontro che torna in parità all'80' quando Nuytinck svetta e colpisce, è 2-2.

Il pareggio fa felice l'Udinese

Un punto d'oro per l'Udinese che fa parte di quel gruppetto di squadra che stanno cercando di allontanarsi in modo definitivo dalla zona calda. Per il Parma è un'altra occasione persa. La classifica si è mossa, ma di poco: solo di un punto. I gialloblu ne hanno 14, dietro c'è solo il Crotone. Il Torino quartultimo è avanti di sei punti, che iniziano a essere tanti.