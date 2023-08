Paredes si presenta alla Roma e svela un retroscena: “Ho chiesto il permesso a De Rossi” Leandro Paredes è diventato un giocatore della Roma dopo l’acquisto a titolo definitivo dal PSG. L’argentino ha preso il numero #16 che apparteneva a Daniele De Rossi e ha svelato un retroscena su questa scelta.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dal 2014 al 2017 alla Roma con una stagione d'intervallo in prestito all'Empoli prima della cessione allo Zenit e successivamente al PSG. A quasi 10 anni dall'ultima volta Leandro Paredes torna a vestire la maglia giallorossa. Il club capitolino l'ha cercato tanto e dopo aver visto l'apertura dell'argentino campione del mondo al ritorno alla Roma, ha subito trovato l'accordo con i francesi. Il centrocampista, classe 1994, è stato infatti acquistato a titolo definitivo dal PSG sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2025.

Paredes viene acquistato a titolo definitivo per 2,5 milioni più bonus con un contratto di due anni con opzione per il terzo vincolata al 50 per cento delle presenze. “Tornare a Roma è sempre un’emozione, farlo per giocare con la maglia della Roma lo è ancora di più – ha dichiarato Paredes – Ringrazio i tifosi per l’accoglienza che mi hanno riservato e la società per avermi riportato nel Club che mi ha lanciato in Europa: lo scorso anno ho vissuto una gioia immensa con il Mondiale, ora voglio continuare a vincere e sono convinto di poterlo fare con questa squadra”. Nel mezzo un retroscena raccontato dallo stesso giocatore riguardante il numero di maglia e lo scambio di messaggi con Daniele De Rossi.

Entrambi hanno giocato insieme quando Paredes si lanciò nel grande calcio italiano proprio con la maglia della Roma. Condividevano lo stesso reparto e da quel momento l'argentino evidentemente restò rapito dal carisma di De Rossi e da quel numero di maglia: il 16. Un numero che ha scelto per la sua nuova avventura in giallorosso e che rappresenta proprio una prosecuzione di ciò che è stato De Rossi alla Roma. Una sorta di portafortuna per Paredes. Sul canale ufficiale dei giallorossi l'ex Juventus ha parlato proprio di ciò che èm accaduto prima di prendere il numero di maglia che apparteneva a De Rossi.

"Non mi sarei mai permesso senza l'autorizzazione di Daniele – ha spiegato Paredes nel corso della sua prima intervista dal nuovo ritorno a Roma – È stato lui a mandarmi un messaggio e a dirmi che per lui sarebbe stato un piacere vedermi con quella maglia lì". Paredes ricorda gli insegnamenti e la crescita professionale fatta anche grazie a De Rossi e al suo carisma in campo dopo aver ammirato l'ex capitano in diverse partite condivise dai due giocatori nel reparto di centrocampo della lupa: "Sarà un onore dato che ho grandissimo rispetto per lui e per come mi ha trattato. Non solo dentro in campo ma anche fuori e per questo ne approfitto per ringraziare Daniele".

Paredes è stato accolto dallo stesso De Rossi anche con un messaggio social su Instagram: "Bentornato a casa amico mio. Questo numero ‘Te queda pintado' (sembra dipinto su di te ndr)". Grande soddisfazione per il suo acquisto anche da parte della Roma nelle parole del General Manager dell'Area Sportiva del Club, Tiago Pinto. "Appena ha saputo del nostro interessamento, Leandro ci ha fatto capire che il suo obiettivo era tornare alla Roma: questa sua volontà così forte ci ha reso ancora più convinti di riportarlo in giallorosso e oggi siamo felici di poterlo rivedere con la maglia della Roma addosso".