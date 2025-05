video suggerito

Paquetá viene ammonito e scoppia a piangere in campo, la moglie: "Da due anni viviamo un incubo" Lucas Paquetá viene ammonito dall'arbitro durante la sfida del suo West Ham contro il Tottenham e scoppia a piangere. La moglie sui social: "Da due anni viviamo un incubo".

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il mese di marzo 2023 quando la Football Association (FA ndr) ha aperto un'indagine su Lucas Paquetá accusato di aver influenzato quattro partite per scommesse. Si presume che sia statointenzionalmente ammonito in quattro diverse partite, con schemi di scommesse sospetti in diverse società, identificati sull'isola in Brasile dove è nato. Il giocatore ha sempre negato tutto ma rischia una squalifica a vita per aver violato le regole E5 e F3 della FA oltre a Rule F3 e Rule F2. Influenzare lo svolgimento di una partita è l’accusa più grave possibile per un calciatore.

Proprio per questo Paquetá rischia la sanzione massima: ovvero la squalifica a vita. Un incubo per il brasiliano se consideriamo che poco prima dell'indagine era ormai destinato a vestire la maglia del Manchester City pronto a sborsare 80 milioni per lui. Oggi l'ultima goccia durante la sfida del suo West Ham in Premier contro il Tottenham. Il brasiliano è stato ammonito dopo un fallo su Moore al centro del campo. Dopo il giallo estratto dall'arbitro il giocatore scoppia in lacrime. La moglie sui social scrive subito un messaggio: "Viviamo un incubo da due anni".

Dopo il fallo l'arbitro Michael Oliver ha stabilito che il fallo valeva un cartellino giallo. Paquetà era furioso, tanto che è stato visto agitare e sbattere le braccia prima che una telecamera lo riprendesse mentre si asciugava una lacrima dall'occhio. Oliver l'ha chiamato per farlo avvicinare ma il brasiliano è rimasto fermo. Questo ha spinto i suoi compagni di squadra ad arrivare rapidamente sul posto per calmarlo e convincerlo a rispondere alle richieste dell'arbitro. "Qual è il problema? Calmati. È un cartellino giallo" ha detto subito l'arbitro a Paquetà.

Il giocatore non voleva parlare con il direttore di gara e così tre o quattro giocatori del West Ham sono dovuti andare a prenderlo per cercare di calmarlo. Dopo un discorso, Paquetà ha ripreso la partita ma appena sette minuti dopo è stato sostituito e sembrava devastato. Le lacrime sembravano brillare nei suoi occhi soprattutto all'uscita dal campo. Sicuramente ciò che sta vivendo non gli sta consentendo di giocare con la giusta lucidità e concentrazione e ricevere un cartellino giallo evidentemente ha riacceso per un attimo ciò che sta vivendo insieme alla sua famiglia.

Il messaggio scritto sui social dalla moglie di Paquetà.

Il messaggio della moglie di Paquetà affidato ai social

Anche per questo motivo la moglie, dopo aver visto evidentemente quelle immagini, ha deciso di intervenire con un lungo messaggio sui social: "Non ho mai detto niente qui, e forse non avrei dovuto! Mio marito ha una postura e una forza che ammiro e che mi impressiona! Viviamo questo incubo da due anni e lui è sempre forte… ha sempre avuto in testa che si sarebbe difeso solo al momento giusto e nel posto giusto! Non c'è niente contro di lui. Non l'avete mai notato? Comunque, Dio sa tutto, e solo lui sa perché stiamo passando questo! E solo grazie a lui stiamo bene e viviamo felici come una famiglia! Vorrei solo che la gente lo rispettasse… La gente è cattiva e ingiusta, senza sapere nulla!". Questo ciò che scrive tentando di far capire a tutti il comportamento e lo stato d'animo attuale di suo marito.