Paquetá la combina grossa: consiglio sbagliato al suo portiere e Neymar ringrazia Lucas Paquetá protagonista nel bene e nel male nella supersfida di Ligue 1 vinta in extremis dal Psg sul suo Lione. Oltre a segnare il gol del momentaneo vantaggio, bucando l’ex compagno Donnarumma, il brasiliano ha conquistato la scena anche in occasione del rigore del pareggio segnato dal connazionale Neymar.

A cura di Marco Beltrami

In Psg-Lione è successo di tutto. A catalizzare l'attenzione nel big-match della Ligue, 1 deciso in extremis da Mauro Icardi, è stato il cambio della discordia Messi-Hakimi e la reazione dell'ex Barcellona con mister Pochettino. La sfida però ha visto anche protagonista nel bene e nel male, un calciatore della formazione ospite, vecchia conoscenza del nostro calcio, ovvero Lucas Paquetá.

Il centrocampista brasiliano non si è tolto solo lo sfizio di bucare il suo ex compagno in rossonero Gigio Donnarumma con il gran gol dell'illusorio vantaggio del Lione, ma ha poi avuto un ruolo fondamentale in un'altra situazione decisiva. Stiamo parlando infatti del calcio di rigore concesso al Paris Saint-Germain pochi minuti dopo, ghiotta occasione per ristabilire la parità. Lucas Paquetá, come svelato dalle telecamere, si è avvicinato al suo portiere Anthony Lopes subito dopo la decisione del direttore di gara. Dopo un fitto conciliabolo, il calciatore ex Milan ha indicato all'estremo difensore la possibile direzione della conclusione del suo connazionale Neymar, incaricato di battere il penalty.

Con l'indice della mano destra Paquetá ha suggerito al portoghese di tuffarsi alla sua destra, sicuro che quel Neymar con il quale ha condiviso la maglia della nazionale verdeoro avrebbe scelto quell'angolino. Lopes ha deciso di fidarsi ciecamente del suo compagno di squadra ed effettivamente ha fatto un passo alla sua destra in occasione del rigore. Peccato però che Neymar con un rigore alla Jorginho abbia deciso di scegliere di tirare dall'altro lato, con una conclusione non troppo angolata. Una beffa dunque per il portiere e soprattutto per Lucas Paquetá che a quanto pare non conosce poi così bene la stella della Seleçao.