Panini non farà le figurine di Euro 2024: Topps trova l’accordo con la Uefa e sceglie Mourinho Topps produrrà l’album delle figurine degli Europei di calcio del 2024 che si terranno in Germania. La casa americana sostituisce la Panini. Mourinho è l’ambassador della nuova campagna.

A cura di Enrico Scoccimarro

Per la prima volta dopo 50 anni non sarà la Panini a produrre e mettere in commercio l'album di figurine di un grande evento calcistico. Per i campionati europei di calcio del 2024 in Germania, infatti, il gruppo statunitense Topps sostituirà l'azienda di Modena come partner esclusivo della Uefa nella produzione di figurine, stickers e oggetti da collezione. L'annuncio ufficiale è arrivato proprio dalla stessa compagnia: "The Topps Company è orgogliosa di annunciare la sua partnership con UEFA in qualità di licenziatario ufficiale per UEFA EURO 2024TM. A partire dal 2022, Topps sarà il partner esclusivo per gli sticker, le trading card e i collezionabili ufficiali legati a UEFA EURO e alle altre competizioni UEFA per le squadre nazionali".

Il volto scelto come testimonial e ambasciatore della nuova collezione è quello dell'attuale allenatore della Roma, Jose Mourinho. Sarà il tecnico portoghese a scegliere personalmente i giocatori che saranno inclusi nelle collezioni di Topps. Nella spiritosa campagna promozionale #TheSpecialSelection, Mourinho è infatti presentato come il selezionatore ufficiale di tutte le squadre nazionali per Topps e le collezioni Road To UEFA EURO 2024.

La prima raccolta internazionale di figurine targate Panini è datata 1970, anno della Coppa del Mondo in Messico. Le figurine Panini hanno segnato la storia e sono tuttora un culto per i collezionisti. Nel corso dei decenni sono state scambiate nei cortili delle scuole, messe in palio tra ragazzini con i giochi più disparati e incollate ovunque, dai propri armadietti in camera da letto agli spogliatoi dei campi da calcio. Non è la prima volta comunque che il gruppo americano rileva i diritti da Panini: era già successo nel 2008, per la produzione delle figurine dei giocatori della Bundesliga tedesca.

Leggi anche Lo spogliatoio del PSG si sfascia: i compagni hanno perso la fiducia nella loro guida

Il General manager di Topps, Mark Catlin si è detto entusiasta per il percorso della società: "L’annuncio di questa partnership è un passo enorme e c’è molto altro in arrivo sulla nostra strada verso EURO 2024 e oltre. Siamo naturalmente estremamente felici – prosegue – di essere partner ufficiale di UEFA fino al 2028 e di poter offrire ai nostri consumatori e ai tifosi di calcio di tutto il mondo, i migliori giocatori e squadre nazionali e i più grandi momenti del calcio europeo".