Pandev provoca Chivu in TV: “Soddisfatto del mercato?”. La risposta fa ridere tutti e cita Mourinho

Siparietto divertito e divertente a fine Ajax-Inter in diretta dagli studi Sky. Pandev, in veste di opinionista, incalza l’ex compagno del Triplete, Chivu: “Davvero volevi giocare col 3-5-2 o hai dovuto farlo?”. La risposta salace non si è fatta attendere, con la citazione “cult” di Mourinho.

Gli eroi del Triplete si sono ritrovati in diretta TV subito dopo il finale di Ajax-Inter, esordio vincente dei nerazzurri in Champions League ad Amsterdam dover il debutto di Cristian Chivu sulla panchina è stato bagnato dal successo. Il tecnico interista si è trovato di fronte un vecchio amico, Goran Pandev, oggi opinionista televisivo negli studi di Sky Sport. E forte, del legame che li lega, l'ex attaccante ha incalzato l'ex compagno: "Sinceramente, sei soddisfatto del mercato estivo?". La risposta di Chivu non si è fatta attendere, facendo ridere tutti: "Ah, ora sei diventato giornalista…". Poi la "citazione" di Mourinho: "Mica sono scemo…"

Chivu sereno e soddisfatto per la vittoria dell'Inter in Champions

La vittoria ha stemperato l'ambiente, portando sorrisi e buon umore in casa Inter dopo una settimana iniziata nel modo più complicato, sulla scia delle polemiche di Juve-Inter sia per il risultato che portato al secondo KO consecutivo in campionato dopo solo 3 partite e le critiche ad alcuni giocatori, Sommer e Thuram in primis. Contro l'Ajax, decisivi. Il sereno e le nuvole più lontane, che hanno permesso a Chivu di sorridere e dimostrarsi soddisfatto ed orgoglioso di quanto visto in campo. E così, di fronte all'incalzante domanda di Goran Pandev, è arrivata anche l'occasione di scaricare anche gli ultimi attimi di tensione.

Il botta e risposta in diretta TV tra Pandev e Chivu: "Davvero volevi giocare col 3-5-2?"

Il siparietto divertente e divertito è arrivato in diretta TV quando a prendere la parola dagli studi Sky è stato Goran Pandev, nelle vesti di "talent", uno degli opinionisti della piattaforma, che non ha risparmiato all'ex compagno Chivu una domanda a dir poco velenosa: "Sinceramente, dimmi, tu avevi in testa dall'inizio il 3-5-2 o pensavi di poter fare qualcosa di diverso? Sei soddisfatto del mercato dell'Inter?". Una domanda sibillina che fatta da chiunque altro avrebbe forse indispettito, ma che ha fatto sorridere subito Chivu che non ha risparmiato una battuta diretta: "Ah, vero, ora sei anche giornalista…"

Chivu risponde "citando" Mourinho: "Non sono mica scemo…"

Risate in studio, poi la spiegazione è comunque arrivata da parte del tecnico nerazzurro: "Sinceramente no, ho sempre pensato al 3-5-2 perché volevo dare certezze, evitare cambi e lasciare garanzie ai giocatori". Poi, la "citazione" che richiama un altro mito nerazzurro del Triplete, mister Mourinho: "Dovevamo ritrovare fiducia e la parte mentale. Non sono scemo, vado avanti per la mia strada. Senza creare danni ad una squadra che era già forte"