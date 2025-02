Panathinaikos-Fiorentina agli ottavi di Conference League, il tabellone: quando si giocano le partite

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Fiorentina pesca il Panathinaikos agli ottavi di Conference League. La viola, a caccia della terza finale consecutiva dopo aver perso le ultime, dovrà vedersela contro un avversario di certo non facile. L'urna di Nyon di fatto non ha sorriso totalmente alla squadra di Raffaele Palladino che dovrà affrontare la partita d'andata in Grecia il prossimo 6 marzo, poi il ritorno il 13 marzo. La viola fino a questo momento ha avuto un cammino piuttosto lineare nella competizione riuscendo anche ad evitare i playoff passando direttamente al turno successivo.

Il tabellone ha mostrato anche gli avversari di Chelsea e Betis Siviglia che sulla carta sono tra le favorite. I Blues dovranno vedersela contro il Copenaghen mentre gli spagnoli sfideranno il Vitoria Guimaraes. Sfida sulla carta facile per entrambe ma che può nascondere delle insidie, specie per i londinesi. La vincente della sfida Celje-Lugano invece giocherà in casa la gara di andata dei quarti di finale contro la vincente di Panathinaikos-Fiorentina, ritorno a campi invertiti. Incrocio in questo senso positivo per i toscani che avranno sul loro cammino avversari abbordabili.

Il Chelsea va invece nella parte destra del tabellone contro il Copenaghen. Questo vuol dire che la Fiorentina potrebbe affrontare la squadra di Maresca solo in un'ipotetica finale. Una notizia buona per la viola che in più anche in caso di semifinale, la Fiorentina giocherebbe la sfida di ritorno in casa.

Il possibile percorso della Fiorentina in Conference

Viola nella parte sinistra del tabellone:

Ottavi: Panathinaikos

Quarti: la vincente di Celje-Lugano

Semifinali: una tra Betis/Vitoria Guimaraes o Jagiellonia/Cercle Bruges

Il quadro completo degli ottavi di Conference League

Jagiellonia – Cercle Bruges

Molde – Legia Varsavia

Celje – Lugano

Pafos – Djurgarden

Panathinaikos – Fiorentina

Borac – Rapid Vienna

Betis Siviglia -Vitoria Guimaraes

Copenaghen – Chelsea