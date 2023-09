Paloschi riparte dai dilettanti: l’ex Milan ha accettato la sfida dell’ambizioso club Alberto Paloschi ha accettato la sfida del Desenzano in Serie D. Ripartirà da qui la carriera dell’ex attaccante del Milan rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza in Serie C al Siena culminata col fallimento del club toscano.

A cura di Fabrizio Rinelli

Alberto Paloschi era svincolato quando ha iniziato ad allenarsi con il Desenzano. Il club gardese aveva accolto ben volentieri il giocatore nel proprio gruppo nonostante non fosse ufficialmente un tesserato della società. Con il passare del tempo poi il Desenzano, dopo il corteggiamento da parte della società, ha convinto Paloschi a firmare e oggi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del club della provincia di Brescia.

Un colpo importante per l'ambiziosa società che ha l'obiettivo di portare la squadra in Serie C nel giro di due anni. L’ex Milan e Chievo vive a Verona con la compagna e dunque non lontanissimo da Desenzano dove potrà provare questa nuova esperienza calcistica. Paloschi aveva esordito il 10 febbraio 2008 in Serie A con la maglia del Milan segnando al Siena il suo primo goal in massima serie, decisivo per la vittoria per 1-0, dopo 18 secondi dal suo ingresso in campo. Poi ha girovagato per l'Italia e oggi a 33 anni vuole rilanciarsi ancora.

Con il Milan rimarranno 9 le presenze totali nella stagione 2007/2008, tra campionato e Coppa Italia, con 4 reti complessive. Sembrava essere un predestinato a 18 anni e invece, forse anche a causa di qualche problema fisico, così non è stato. Ha vissuto però tante altre avventure nella Serie A italiane con le maglie di Parma, Genoa, Chievo, Atalanta, SPAL e Cagliari. Con il club di Ferrara ha anche disputato un campionato di Serie B tra il 2020 e il 2021 prima di finire in Serie C col Siena prima del fallimento della società toscana. Nel mezzo della sua carriera anche un'esperienza in Premier League con la maglia dello Swansea.

"Sono veramente contento di essere qua – ha detto il giocatore secondo quanto scrive il Giornale di Brescia che cita sue dichiarazioni – Ho constatato in questi giorni quanto la società sia ben organizzata e con un gruppo di lavoro composto da giocatori bravi che si mettono a disposizione dell’allenatore". Paloschi ha segnato 60 gol in serie A, e in generale ha messo a segno ben 116 le reti collezionate tra i professionisti in 438 presenze. Nella nuova esperienza targata Desenzano avrà chiaramente un ruolo centrale in una squadra ambiziosa pronta a puntare tutto sull'attaccante che aveva fatto tanto impazzire Carlo Ancelotti.