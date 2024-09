Palmer fuori dalla lista Conference del Chelsea: perché Maresca ha escluso il suo giocatore migliore

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Chelsea di Enzo Maresca è pronto a dare il via alla sua stagione. Un'annata, quella 2024/2025, che sarà ricca di impegni per i Blues che dovranno fare i conti con un calendario fitto visto che saranno chiamati a giocare ben cinque competizioni. Ebbene per far fronte a questa situazione, tentando di gestire al meglio le energie dei propri calciatori migliori, Maresca ha deciso di fare delle scelte, a volte anche dolorose, ma necessarie. La più sorprendente è sicuramente quella relativa all'esclusione di Cole Palmer dalla Lista Conference League presentata alla Uefa.

Alcuni tifosi del Chelsea inizialmente hanno pensato si trattasse di un errore, ma semplicemente i Blues hanno voluto evitare al proprio giocatore migliore di giocare almeno le fasi iniziali della competizione per preservarlo. Possibile infatti che venga inserito solo in un secondo momento, a gennaio, da quando verosimilmente i londinesi avranno superato il primo step di qualificazione approdando alle fase a eliminazione diretta del torneo. Palmer è stato anche inserito nella lista candidati al prossimo Pallone d'Oro e anche per questo l'esclusione ha fatto tanto rumore.

I motivi per cui Maresca ha escluso Palmer

Maresca vuole evitargli, evidentemente, viaggi lunghi durante la settimana, preferendo così di utilizzare Palmer soprattutto in Premier fresco e riposato. Proprio dal campionato infatti il club, oltre al tentativo di agguantare il titolo, può provare a raggiungere quella qualificazione in Champions sfumata negli ultimi tempi a seguito di risultati a dir poco deludenti. L'obiettivo è dunque quello di gestire gli elementi presenti in rosa in un'estate molto impegnativa per Maresca che ha dovuto fare i conti con un ventaglio di calciatori di proprietà del Chelsea a dir poco enorme.

Tre big del Chelsea oltre a Palmer esclusi dalla lista Conference

Oltre a Palmer, il Chelsea ha tenuto fuori dalla lista Conference anche altri due titolari della squadra di Maresca come Fofana, che è uno dei pilastri della difesa, e Romeo Lavia, il centrocampista schierato subito titolare da Maresca nella prima giornata. L'allenatore italiano ha però inserito in lista Conference il connazionale Cesare Casadei nonostante le voci di mercato che lo volevano lontano dai Blues. Nell'elenco dei giocatori che prenderanno parte alla prima fase della Conference League c'è anche Jadon Sancho, tra gli ultimi acquisti dopo essere stato accostato anche alla Juve.

Enzo Maresca e Cesare Casadei ai tempi del Leicester.

La lista completa dei calciatori del Chelsea che prenderanno parte alla Conference

Lista A

Robert Sanchez

Filip Jorgensen

Lucas Bergstrom

Axel Disasi

Marc Cucurella

Tosin Adarabioyo

Benoit Badiashile

Reece James

Malo Gusto

Renato Veiga

Enzo Fernandez

Noni Madueke

Carney Chukwuemeka

Kiernan Dewsbury-Hall

Moises Caicedo

Cesare Casadei

Pedro Neto

Mykhailo Mudryk

Joao Felix

Nicolas Jackson

Christopher Nkunku

Jadon Sancho

Marc Guiu

Lista B

Levi Colwill

Josh Acheampong

Kiano Dyer

Tyrique George

Harrison McMahon

Max Merrick