Le Iene fanno uno scherzo ai non convocati da Spalletti, il CT lo viene a sapere: telefonata rovente Lo scherzo delle Iene ai giocatori esclusi dalla Nazionale è finito male. Hanno imitato Spalletti, ma il calciatore misterioso ha rivelato tutto al commissario tecnico che si è imbestialito.

A cura di Ada Cotugno

L'Italia è stata eliminata dalla Nations League dopo la partita surreale di Dortmund contro la Germania, subendo un gol imbarazzante che ha reso completamente inutile la rimonta. La Nazionale di Spalletti ha perso pezzi pregiati per la strada a causa degli infortuni e qualcuno ha cercato di approfittarne per giocare un brutto scherzo ai giocatori che non sono stati convocati: con l'aiuto di un imitatore Le Iene hanno telefonato a Ciro Immobile, Davide Calabria, Mattia Perin e ad altri che non erano stati inclusi nelle scelte del commissario tecnico due giorni prima della partita contro i tedeschi, ma a un certo punto il siparietto ha preso una svolta inaspettata.

Mentre in molti hanno reagito bene alla presa in giro, un giocatore in particolare è andato su tutte le furie e ha riferito il fatto a Spalletti. I giornalisti hanno censurato il nome, ma hanno mostrato la telefonata fatta dal CT che era su tutte le furie: non ha voluto sentir ragioni e non ha permesso al disturbatore di parlare, staccando immediatamente la telefonata quando ha scoperto che si trattava del popolare programma televisivo.

Lo scherzo finito male all'ex Inter

Non si sa molto del giocatore misterioso che ha allertato Spalletti durante lo scherzo portato avanti dalle Iene. Nel servizio andato in onda ieri sera, dopo la sconfitta dell'Italia contro la Germania, il suo nome sullo smartphone è stato censurato: nel programma viene definito un bomber, anche se si tratterebbe di un centrocampista, che per diversi anni ha giocato all'Inter. Si sono susseguite diverse supposizioni, ma nessuno ha mai fatto pubblicamente il nome del calciatore imbestialito dalla presa in giro che è stata fatta due giorni dopo il ritorno contro la Germania.

Lo schema dello scherzo era semplice: l'imitatore ha replicato fedelmente la voce di Spalletti e ha telefonato a diversi calciatori rimasti fuori dalla lista dei convocati. Prima ci ha provato con Immobile, poi con Calabria, Jorginho, Izzo, Perin e Pellegrini che prima ci sono cascati in pieno, ma poi hanno reagito divertiti quando hanno scoperto la verità. Tutto è cambiato con la chiamata al misterioso calciatore che è rimasto all'Inter per diversi anni: la voce è stata censurata, ma si sente chiaramente tutta la sua rabbia. "Io non voglio più avere niente a che fare con voi" ha detto prima di avvisare la Federazione e lo stesso Spalletti.

La reazione di Spalletti

Immediatamente è arrivata la telefonata del commissario tecnico, per niente contento di sapere che in giro ci fosse un suo imitatore: "Lo diamo ai carabinieri questo numero, visto che tu telefoni a destra e sinistra . Stai facendo una cosa che non puoi fare. Non me ne frega un ca**o chi sei. Tu stai telefonando a dei giocatori dicendo delle ca***te". Ma poi ha riattaccato immediatamente quando ha scoperto che si trattava di uno scherzo delle Iene, senza dare possibilità di replica e senza aggiungere ulteriori commenti.