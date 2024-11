video suggerito

Pallone d’Oro africano 2024, tra i candidati c’è Lookman dell’Atalanta: oggi vale un prezzo da capogiro Il 16 dicembre in Marocco ci sarà l serata di gala per l’assegnazione del Pallone d’Oro africano 2024. Il nome dell’attaccante della Nigeria e dell’Atalanta figura tra i finalisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tre gol in finale di Europa League affondarono la corazzata Leverkusen e hanno scolpito un 2024 da incorniciare per Ademola Lookman. E potrebbe diventare eccezionale se dovesse arrivare anche il premio di Pallone d'Oro africano (la serata gala si svolgerà a Marrakech, in Marocco, il 16 dicembre). L'attaccante nigeriano dell'Atalanta (protagonista in Serie A e in Champions di un avvio di stagione strepitoso) figura tra i finalisti per l'assegnazione del trofeo che premia il miglior calciatore dell'anno del Continente.

La Confederazione Africana di Calcio ha rivelato ufficialmente i nomi dei candidati: oltre alla punta della ‘dea' ci sono anche il marocchino Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), l'ivoriano Simon Adingra (Brighton), il guineano Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) e i sudafricani Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns). Quante possibilità ha Lookman di vincere? Abbastanza, almeno a giudicare dai numeri e dal peso delle sue reti, oltre che del rendimento costante sotto la sapiente regia di Gasperini.

Quanto vale oggi Lookman, prezzo da capogiro dopo quasi 3 anni all'Atalanta

A Bergamo arrivò nell'estate del 2022, prelevato dal Lipsia per una cifra risibile rispetto al valore attuale: il club pagò poco meno di 10 milioni di euro un attaccante che, secondo le stime di Transfermarkt, vale 40 milioni di euro mentre il mercato ‘reale' spinge l'asticella più in alto, fino a superare i 60 milioni. In nerazzurro finora ha disputato 92 partite complessive e realizzato 40 gol (oltre a 23 assist). La stagione in corso potrebbe essere quella della consacrazione definitiva a giudicare dal trend segnalato da alcuni dati.

I numeri non dicono tutto ma aiutano a tracciare la cornice entro la quale Lookman pennella il suo calcio: 6 gol e 4 assist in 9 gare finora disputate in Serie A, 2 reti e 1 assist nella nuova Champions; nella recente edizione della Coppa d'Africa ha spinto le Aquile con le doppietta al Camerun (ottavi) e il guizzo all'Angola (quarti), patendo la delusione della sconfitta subita in rimonta nella finale con la Costa d'Avorio.

Gli altri premi previsti dalla Confederazione Africana di Football

Oltre alla categoria per il miglior calciatore dell'anno, la CAF ne ha annunciate altre cinque con i relativi candidati di riferimento. Di seguito la lista completa delle nomination previste tenendo conto che gli Awards 2024 coprono il periodo tra gennaio 2024 e ottobre 2024:

Portiere dell'anno

André Onana (Manchester United)

Yahia Fofana (Angers)

Mostafa Shobeir (Al Ahly)

Stanley Nwabali (Chippa United)

Ronwen Wlliams (Tramonti Mamelodi).

Pedro Gonçalves (Angola)

Emerse Fae (Costa d'Avorio)

Sebastien Desabre (RD Congo)

Marcel Koller (Al Ahly)

Hugo Broos (Sudafrica).

Karim Konate (Salisburgo)

Oumar Diakité (Reims)

Yankuba Minteh (Brighton)

Eliesse Ben Seghir (Monaco)

Lamine Camara (Monaco)

Al Ahly e Zamalek

Berkane

Mamelodi Sundowns

Esperance

Costa d'Avorio

Repubblica Democratica del Congo

Nigeria

Sud Africa

Sudan.