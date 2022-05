Padre e figlio del Real si ritrovano tra i tifosi dell’Atletico e succede di tutto: caos al Wanda Brutte scene sulle tribune del Wanda Metropolitano in occasione di Atletico Madrid-Real con due tifosi ospiti che se la sono vista davvero brutta.

A cura di Marco Beltrami

Come ogni derby, Atletico-Real Madrid è sempre una sfida speciale, anche quando le due squadre non hanno in realtà molto da chiedere al loro campionato. La squadra di Ancelotti si è presentata al Wanda Metropolitano già campione di Spagna e forte anche della finale di Champions conquistata in settimana. Una situazione che, al netto della necessità dei Colchoneros di ottenere punti preziosi per blindare la qualificazione all'Europa che conta, non ha però tolto appeal alla gara. Se il match è stato accompagnato dalle polemiche per il mancato pasillo della squadra di casa ai campioni, anche quanto accaduto in avvio di gara fuori dal campo non ha contribuito a far calare la tensione.

Il successo alla fine è andato all'Atletico, che si è imposto grazie al gol nel finale del primo tempo di Carrasco. C'è stata però una situazione extra-campo che ha rappresentato una sconfitta per lo sport catalizzando l'attenzione. Tutto è stato immortalato dalle telecamere dell'emittente spagnola Movistar, in un video che ha fatto molto discutere. L'atmosfera già calda sugli spalti del Wanda è diventata incandescente, quando due tifosi del Real hanno fatto capolino in un settore delle tribune occupato dai sostenitori di casa.

Un uomo con al collo la sciarpa del Real Madrid e suo figlio, che indossava la casacca delle merengues di Cristiano Ronaldo, sono finiti nell'occhio del ciclone. I due non sono passati inosservati sugli spalti dell'impianto rojiblanco, e hanno iniziato a ricevere parole tutt'altro che leggere dai loro vicini. Ad un certo punto gli inviti ad andarsene si sono trasformati anche in insulti: "Madridistas figli di p…..a", con alcuni sostenitori dell'Atletico che si sono scagliati anche contro il giovanissimo tifoso del Real apparso letteralmente sotto shock. Inevitabile a quel punto l'intervento degli addetti ai lavori e degli steward che hanno scortato padre e figlio all'uscita.

La situazione intanto nella zona dove erano seduti non si è raffreddata anzi. Infatti si è creata una vera e propria disputa interna tra tifosi dell'Atletico Madrid. Una parte dei tifosi di casa presenti in quella zona delle tribune, hanno incolpato gli altri responsabili degli insulti ai due sostenitori merengues, facendo anche riferimento alle telecamere presenti, a sottolineare la brutta figura. Nuovo lavoro dunque per la sicurezza dello stadio, costretta ancora una volta a veri e propri straordinari.