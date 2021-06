Sarà Padova-Alessandria la finale dei playoff di Serie C 2020-2021. La squadra di Moreno Longo ha eliminato l'Albinoleffe grazie al pareggio per 2-2 nella gara di ritorno della seconda semifinale. I piemontesi affronteranno nell'ultimo atto della post-season della Lega Pro il Padova di Mandorlini, che nel pomeriggio ha eliminato l'Avellino vincendo al Partenio per 1-0.

Nella sfida di andata aveva visto i Grigi prevalere per 2-1 grazie ai gol di Arrighini e Giorno ma nel finale era arrivata la rete di Giorgione che teneva in vita i ragazzi di Marco Zaffaroni. Poco prima della mezz'ora al Moccagatta Gianmarco Gabbianelli ha illuso l'Albinoleffe con una sassata di sinistro dal limite dell'area che aveva riaperto i giochi: il calciatore in maglia giallorossa ha saltato un avversario e ha colpito con il piede mancino dai 16 metri, mandando la palla a terminare la sua corsa sotto la traversa.

All'inizio della ripresa è arrivato il pareggio dell'Alessandria che ha indirizzato nuovamente la gara a favore della squadra di Longo: Andrea Arrighini ha raccolto una respinta non pulitissima della difesa giallorossa e ha battuto di prima intenzione di controbalzo dai 16 metri. Al 70′ l'Albinoleffe si è riportata in vantaggio grazie al gol di Gelli, che ha raccolto il suggerimento di un compagno dalla linea di fondo e ha riportato in totale equilibrio il confronto.

La sfida si è trascinata stancamente ai tempi supplementari e, nonostante la buona volontà dei calciatori, la stanchezza ha regnato protagonista fino alla rete di Francesco Stanco al minuto 111. La rete dell'attaccante classe 1987 dell'Alessandria, in prestito dall'Imolese, ha sancito la qualificazione alla finale dei play-off della squadra di Moreno Longo. Le date del doppio incontro tra Alessandria e Padova: si giocherà il 13 giugno la sfida d'andata e il 17 giugno il ritorno.