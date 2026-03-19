Paartalu racconta la trasferta in Corea del Nord: “Hanno frugato nei telefoni, eravamo terrorizzati”

A pochi calciatori è capitato di poter giocare una partita in Corea del Nord e di affrontare una delle trasferte più strane in tutto il mondo. Erik Paartalu è uno di questi e non dimenticherà mai cosa è accaduto quando ha messo piede nel Paese per la prima volta: l'ex giocatore australiano è rimasto colpito da tutto ciò che ha visto e sentito a cominciare dai controlli inaspettati in aeroporto fino al comportamento del pubblico allo stadio, enorme ma praticamente deserto e disinteressato all'evento.

L'occasione è arrivata nel 2017 per una partita di AFC Champions League Two alla quale partecipava con il Bengaluru. Nel podcast Suited and Booted TV ha raccontato l'esperienza surreale: ci sono soltanto due voli a settimana che partono dalla Cina e atterrano a Pyongyang, con i controlli all'aeroporto che sono serratissimi. I giocatori sono rimasti lì due giorni dopo la partita per aspettare il volo di ritorno, proprio in un periodo in cui si svolgevano alcuni test militari.

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Non è sicuramente un'esperienza da tutti i giorni e il racconto di Paartalu ci porta in una realtà molto lontana dalla nostra. Era il 2017 quando è andato in Corea del Nord con il resto della squadra e già dal momento dell'arrivo gli è sembrato tutto surreale: "Hanno iniziato a frugare nei telefoni, nei tablet. Non so che codice stessero inserendo, non ci hanno nemmeno chiesto di sbloccarli, lo sapevano e basta. Cercavano materiale o roba del genere. E ovviamente noi nella chat di gruppo stavamo controllando se avessimo meme su Kim Jong-un. Eravamo terrorizzati, pensavamo: ‘Non ci faranno entrare qui'". In aeroporto c'era soltanto il pullman del Bengaluru, per il resto era completamente vuoto.

L'accoglienza ha reso i giocatori molto tesi, ma anche la permanenza in città per loro è stata particolare: "Un giorno c'era un festival in programma per il Leader Supremo che si sarebbe tenuto due mesi dopo e c'erano migliaia di persone vestite di bianco che provavano questa coreografia. E noi pensavamo che fossero stati sottoposti al lavaggio del cervello. Abbiamo finito l'allenamento tre ore dopo e loro stavano ancora andando avanti". Il giorno della partita lo stadio era quasi deserto: "Abbiamo giocato la partita nello stadio più grande del Paese, e c'erano tipo 10mila persone. E c'erano dei ragazzini delle scuole che cantavano per tutta la partita". La trasferta è avvenuta in un periodo molto particolare perché si stavano svolgendo alcuni test militari: "In quel periodo stavano testando i loro missili nucleari, tra loro e il Giappone. Il fattorino dell'hotel ci disse che se fossimo scesi alle 6 del mattino avremmo visto il missile sorvolare l'hotel in direzione del Giappone e poi schiantarsi in acqua".