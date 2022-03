Ozil nella bufera, il Fenerbahçe lo mette fuori rosa: “Sospeso con effetto immediato” Il comunicato del Fenerbahçe ufficializza l’esclusione di Ozan Tufan e Ozil dalla rosa. Dietro la decisione del club ci sarebbero motivazioni più gravi rispetto al rapporto difficile con l’allenatore.

Ozil messo fuori rosa dal Fenerbahçe "con effetto immediato".

Il comunicato del Fenerbahçe è durissimo. Mesut Özil e Ozan Tufan sono stati "sospesi con effetto immediato". Messi fuori squadra, fuori rosa, ai margini di tutto. Non c'è alcuna possibilità – almeno al momento – che il club riveda la decisione. Cosa l'ha provocata? Nella nota non è indicato il motivo reale ma, secondo indiscrezioni che filtrano alla Turchia, alla base del provvedimento ci sarebbero disaccordi con l'allenatore, Ismail Kartal. Una situazione insostenibile da tempo e deflagrata nell'ultimo turno di campionato.

Richiamato in panchina al termine del primo tempo, l'ex calciatore di Arsenal e Real Madrid avrebbe perso le staffe e discusso animatamente con il tecnico che lo aveva sostituito. L'esclusione del tedesco ha fatto molto rumore non solo per la popolarità della sua figura ma anche per la posizione e il ruolo all'interno della squadra: 9 gol (8 in Süper Lig, 1 in Europa League) e 2 assist in 26 match disputati. Quanto al compagno di squadra, anche per Tufan sarebbe stato fatale l'avvicendamento avvenuto durante l'incontro col Konyaspor. A differenza di Ozil, però, il motivo dello screzio sarebbe stato un altro: sentirsi preso in giro per essere stato messo in campo solo nel recupero.

Il retroscena dietro l’esclusione del centrocampista tedesco, Ozil

Cosa si nasconde dietro i dissapori, cosa ha realmente provocato attriti? Nell'uno e nell'altro caso c'è la profonda insoddisfazione da parte dell'allenatore per il loro rendimento: il tedesco a causa di una condizione fisica precaria (condizionata da continui e fastidiosi infortuni muscolari), il centrocampista non avrebbe reso secondo le aspettative dopo essere stato ingaggiato come rinforzo a gennaio (è stato prelevato dal Watford).

C'è ancora una terza spiegazione che alza il velo sul retroscena, anche in questo caso si tratta di spifferi di corridoio e spostano l'attenzione sull'aspetto economico e su presunte difficoltà finanziarie che il club starebbe attraversando. È la versione lasciata filtrare dai media turchi che – almeno per quanto riguarda il centrocampista tedesco – fa riferimento a spettanze arretrate.