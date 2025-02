video suggerito

Ozil è entrato in politica dopo l’addio al calcio: è stato eletto nel partito di Erdogan Ozil ha deciso di intraprendere una nuova carriera in Turchia diventando membro del Partito per la Giustizia e lo Sviluppo di Erdogan: è stato eletto per la prima volta. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da circa due anni Mesut Ozil ha annunciato ufficialmente l'addio al calcio e da allora ha cominciato a costruirsi una nuova carriera lontana dai riflettori e dal mondo dello sport. A 34 anni il tedesco ha detto basta dopo l'ultima avventura all'Istanbul Basaksehir ed è rimasto in Turchia assieme alla sua famiglia per seguire le attività di cui si occupa. Ma domenica la sua carriera ha preso una svolta perché è stato eletto come membro del Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) ad Ankara, ossia il gruppo che fa capo al presidente del governo turco Recep Tayyip Erdogan.

Il congresso che si è tenuto ieri ha rieletto per la nona volta il politico turco alla guida del partito. L'ex giocatore non ha mai nascosto le simpatie che nutre nei suoi confronti, tanto da sceglierlo come testimone di nozze nel matrimonio che ha celebrato nel 2019 con Amine Gülse, eletta Miss Turchia nel 2014: questa vicinanza aveva scatenato una polemica durante il Mondiale 2018, tanto da allontanarlo dalla nazionale tedesca.

Ozil eletto nel partito di Erdogan

Dopo aver chiuso la carriera da calciatore il tedesco ha dato il via alla sua nuova vita politica. Negli ultimi mesi Ozil aveva stupito tutti i suoi tifosi mostrando l'incredibile trasformazione fisica che ha subito dopo il ritiro, ma ha scelto di non proseguire nel mondo dello sport come allenatore oppure opinionista televisivo, una strada intrapresa da tanti ex compagni di squadra. L'ex giocatore è nato a Gelsenkirchen ma la sua famiglia ha origini turche, un richiamo che ha sempre sentito in maniera forte e che adesso lo ha portato ad abitare proprio in Turchia dove adesso lavorerà come politico.

Durante un congresso tenuto ieri nella città di Ankara è stato eletto come membro del consiglio centrale dell'AKP, il partito fondato da Erdogan nel 2001. La scelta non è casuale, perché Ozil è sempre stato un grande sostenitore del presidente turco e più volte si è fatto fotografare in sua compagnia in diverse occasioni. Addirittura è stato il suo testimone di nozze nel 2019, a suggellare un legame forte che gli è causato critiche e l'addio alla nazionale tedesca molto prima del ritiro a causa della contrarietà dei tifosi che lo avevano attaccato per le sue simpatie.