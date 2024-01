Osimhen sotto accusa con la Nigeria per il gol sbagliato: il presidente irrompe negli spogliatoi Il presidente della federazione nigeriana avrebbe preso malissimo il pareggio all’esordio in Coppa d’Africa, segnato dall’errore sotto porta di Osimhen: negli spogliatoi si è scagliato contro tutta la squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Non c'è pace per Victor Osimhen in questa Coppa d'Africa che è appena cominciata: la Nigeria ha fatto il suo esordio contro la Guinea in una partita terminata in pareggio e in cui l'attaccante azzurro è stato protagonista di un clamoroso gol divorato davanti alla porta. Un risultato indigesto per il presidente della federazione, Ibrahim Musa Gusau, che al termine dell'incontro è sceso negli spogliatoi per puntare il dito contro i suoi giocatori e tutto lo staff.

Il portale Owngoalnigeria riferisce di un discorso impossibile da replicare, con parole irripetibili e uno sfogo durissimo verso tutti i componenti della nazionale. Il numero uno del calcio in Nigeria avrebbe messo in discussione l'impegno dei suoi calciatori, minacciandoli addirittura di eliminarli dalla selezione e non richiamarli qui qualora la situazione fosse andata avanti così. Sotto la lente di ingrandimento è finita anche la prestazione di Osimhen, tra i più deludenti: nonostante il gol segnato pesa tanto l'errore sotto la porta che ha condizionato il risultato.

Il nome dell'azzurro non è mai uscito fuori chiaramente, ma secondo il sito nigeriano il commissario tecnico si sarebbe difeso scaricando tutto sull'attaccante. Quando il presidente della federazione ha messo in discussione le sue scelte, Josè Peseiro avrebbe provato a scagionarsi dicendo che non era lui a scendere in campo per fare gol, un richiamo neanche troppo velato al gol divorato dal suo giocatore.

In casa Nigeria non si respira un'aria leggera e la prossima partita della fase a gironi della Coppa D'Africa potrebbe essere decisiva: la nazionale incontrerà i padroni di casa della Costa d'Avorio il prossimo giovedì alle ore 18:00 italiane, un impegno sicuramente non facile per la squadra che è chiamata alla vittoria dopo un avvio di competizione piuttosto turbolento.