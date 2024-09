video suggerito

Osimhen si sblocca con il Galatasaray ed esulta con una maglia speciale: è il grido di liberazione Osimhen ha segnato il suo primo gol in Turchia mandando i tifosi in delirio: dopo la rete ha mostrato una maglietta con una scritta particolare diventata già virale.

A cura di Ada Cotugno

Lo hanno atteso per tanto tempo e finalmente Victor Osimhen ha saputo ricompensare i suoi tifosi con un gol. Anzi due, quelli che hanno sigillato il 3-3 in campionato contro il Kasimpasa: il momentaneo 2-0 porta la sua firma, quella che tutti al Galatasaray aspettavano con tanta ansia. E anche l'attaccante non vedeva l'ora di segnare, come dimostra la maglietta che ha tirato fuori al momento dell'esultanza.

Osimhen esulta con una maglia speciale

Alla terza partita in Turchia il nigeriano si sblocca: non è arrivata la vittoria ma la sua doppietta basta ai tifosi per poter festeggiare insieme e per godersi il bomber che ha completato la squadra a mercato scaduto. Assieme a Icardi forma una delle coppie d'attacco più interessanti d'Europa e stasera il 3-3 è opera di entrambi.

Ma se l'argentino è ormai abituato a segnare gol a raffica con il Galatasaray, per Osimhen è stata la prima volta in assoluto e ha deciso di festeggiarla in un modo molto particolare: subito dopo il gol l'attaccante ha estratto una maglia uguale a quella che indossava, ma che sul retro portava la scritta "Finally". Finalmente, quello che avranno detto tutti i tifosi davanti all'1-0 del nigeriano che aveva già fatto vedere le sue giocate, ma non si era ancora fatto vedere in termini di gol.

L'esultanza probabilmente è stata una sorpresa per tutti, dato che anche i suoi compagni in panchina (a cominciare dall'ex Napoli Mertens) hanno messo le mani nei capelli in segno di stupore. E ovviamente anche il pubblico è rimasto senza parole per quello che è successo, eleggendo Osimhen come grande idolo della tifoseria: tutti hanno creduto subito in lui e dopo la doppietta i social si sono riempiti delle foto della sua esultanza, diventata già il poster di questa sua nuova avventura.