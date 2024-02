Osimhen ripara la porta del Sassuolo ma il risultato è orrendo: la panchina del Napoli se la ride Victor Osimhen protagonista di un siparietto tutto da ridere durante Sassuolo-Napoli. Oltre alla tripletta l’attaccante azzurro ha anche provato a sistemare la porta dei neroverdi col il nastro adesivo: il tentativo è stato orrendo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Victor Osimhen si è preso la scena durante Sassuolo-Napoli. Gol a grappoli per il nigeriano tra primo e secondo tempo ma soprattutto protagonista di un siparietto tutto da ridere sul finale della prima frazione. L'attaccante azzurro a sorpresa infatti ha voluto riparare la porta del Sassuolo quando ha ceduto la rete sul tiro di Kvara. Consigli era fuori dai pali e il georgiano ha tentato un pallonetto finito di poco alto. L'estremo difensore neroverde si è appeso alla rete facendola staccare dalla traversa.

Consigli prova ad aiutare Osimhen.

Come spesso accade ci sono gli addetti al campo a provvedere a sistemarla per consentire all'arbitro di proseguire la partita. Ma in questo caso è stato Osimhen a voler correre ai ripari. L'attaccante del Napoli ha preso il nastro adesivo tentando di agganciare la rete alla traversa. Il risultato però è stato disastroso tant'è che anche l'arbitro Chiffi a un certo punto, con garbo, ha fatto cenno a Osimhen di rimettersi in campo per permettere agli addetti ai lavori di sistemare il danno. La reazione della panchina del Napoli è tutta da ridere.

Come raccontato da DAZN infatti, i componenti della panchina azzurra hanno preso in giro Osimhen per aver dato consigli ai manutentori su come sistemare la porta col nastro. Il nigeriano aveva infatti sbagliato tutto. Le immagini evidenziano come il nastro messo da Osimhen fosse completamente fuori misura tant'è che a un certo punto il bomber del Napoli ha fatto fatica a farlo aderire alla traversa. Risate dunque da parte dei compagni di squadra subito dopo il secondo gol, e dunque la doppietta, che Osimhen ha messo a segno al Mapei.

Il tentativo fatto da Osimhen mentre prova ad avvolgere il nastro attorno alla traversa.

Il bomber nigeriano sarà anche non perfetto nel sistemare la porta col nastro ma di certo davanti alla porta non sbaglia mai. Poco dopo infatti, a inizio secondo tempo, ha anche messo a segno la rete del momentaneo 4-1 e la sua personalissima tripletta. Una serata assolutamente da incorniciare per il Napoli e per il tecnico Calzona alla sua prima vittoria sulla panchina azzurra dopo i due pareggi contro Barcellona e Cagliari. Una notte memorabile per Osimhen che però si è dimostrato meno bravo a sistemarle le porte.