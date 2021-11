Osimhen ha riportato “danni devastanti”, Skriniar gli manda un videomessaggio: “Forza campione” Ci vorrà parecchio tempo per rivedere in campo Victor Osimhen, operato al volto per fratture multiple dopo lo scontro con Milan Skriniar. Il difensore interista gli manda un videomessaggio.

A cura di Paolo Fiorenza

"Osimhen ha riportato danni devastanti, valuteremo giorno per giorno. Navighiamo a vista": le parole del dottor Gianpaolo Tartaro, che martedì ha operato al volto l'attaccante del Napoli per le fratture multiple riportate nello scontro aereo con l'interista Skriniar, sono una mazzata per la capolista del campionato. Il 22enne nigeriano dovrà stare assente dai campi per un periodo non breve e anche se quel "navighiamo a vista" del chirurgo lascia aperto uno spiraglio per le speranze di Spalletti e dei tifosi azzurri, è altamente probabile che la prognosi di 90 giorni comunicata dal club partenopeo significhi l'arrivederci all'anno prossimo.

Osimhen non potrà prendere parte alla Coppa d'Africa con la sua Nazionale ed anche nella migliore delle ipotesi – qualora si riesca ad approntare una mascherina che si appoggi in maniera diversa da quelle tradizionali che fanno carico sullo zigomo per proteggere il naso – il Napoli difficilmente potrà mandarlo in campo prima di gennaio. Del resto, parliamo di un intervento che ha richiesto l'inserimento di 6 placche e 18 viti per ricostruire il viso completamente sfasciatosi nel durissimo impatto con la nuca di Skriniar durante Inter-Napoli.

E proprio il difensore slovacco, del tutto privo di responsabilità per quanto accaduto, ha mandato un videomessaggio ad Osimhen nel dopo partita di Inter-Shakhtar, match vinto per 2-0 che ha dato ai nerazzurri la matematica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: "Ciao Victor, in bocca al lupo e spero di vederti presto in campo. Forza campione". Un bel gesto da parte di un collega che sa bene cosa significhi per un calciatore dover stare fuori tanto tempo per un infortunio così brutto. Il Napoli spera che queste parole siano di buon augurio per il proprio bomber: senza Osimhen lì davanti per Spalletti cambia tutto.