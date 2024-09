video suggerito

Muriel Furrer è morta dopo aver sbattuto la testa ai Mondiali di ciclismo: aveva solo 18 anni Non ce l'ha fatta Muriel Furrer, la giovane ciclista di diciotto anni che è caduta durante la prova juniores ai Mondiali di Zurigo. Uno schianto violentissimo, i soccorsi in colpevole ritardo, la disperata corsa in ospedale: tutto inutile, i danni riportati sono risultati fatali.

A cura di Alessio Pediglieri

Non ce l'ha fatta Muriel Furrer la giovanissima ciclista di soli diciotto anni che nella prova in linea degli juniores ai Mondiali di ciclismo che si stanno svolgendo a Zurigo, era caduta malamente finendo in un bosco, picchiando violentemente la testa. Trasportata in condizioni critiche in ospedale Ferrer non si è più ripresa: per le ferite troppo gravi è morta nel primo pomeriggio di venerdì 27 settembre.

La drammatica notizia a 24 ore dall'incidente ai Mondiali

Le ferite riportate da Muriel Furrer sono risultate fatali: la giovanissima ciclista svizzera è morta a seguito della terribile caduta di cui è stata vittima bella giornata di giovedì 26 settembre, durante la prova femminile juniores di ciclismo ai Mondiali che si stanno svolgendo a Zurigo. A comunicarlo, l'Unione Internazionale di Ciclismo in un comunicato pubblicato sul proprio sito e sui propri account social ufficiali:

È con grande tristezza che l'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e il Comitato Organizzatore dei Campionati del mondo di ciclismo su strada e paraciclismo su strada UCI 2024 a Zurigo (Svizzera) hanno appreso oggi la tragica notizia della scomparsa della giovane ciclista svizzera Muriel Furrer.

Con la scomparsa di Muriel Furrer, la comunità ciclistica internazionale perde una ciclista con un futuro luminoso davanti a sé. La ciclista diciottenne è caduta pesantemente ieri, giovedì 26 settembre, durante la gara su strada femminile juniores, e ha riportato una grave lesione alla testa prima di essere trasportata in ospedale in elicottero in condizioni molto critiche. Muriel Furrer è purtroppo scomparsa oggi all'ospedale universitario di Zurigo.

L'UCI e il Comitato organizzatore dei Campionati del mondo di ciclismo su strada e paraciclismo UCI 2024 esprimono le loro sincere condoglianze alla famiglia di Muriel Furrer, ai suoi amici e alla sua Federazione Ciclistica Svizzera.

La famiglia di Muriel Furrer chiede che la loro privacy sia rispettata in questo momento così doloroso.

Cos'è accaduto a Muriel Furrer durante la gara juniores ai Mondiali

Il dramma si è consumato nella giornata di giovedì 26 settembre quando il programma dei Mondiali di Ciclismo che si stanno svolgendo a Zurigo, prevedeva in calendario la prova femminile Juniores. In rappresentanza della Svizzera, anche la 18enne Muriel Furrer che in un tratto di strada particolarmente difficile ha perso il controllo della propria bici finendo fuori strada in un dirupo in mezzo al bosco nella zona di Küsnacht. Colpa l'intensa pioggia e l'asfalto reso viscido dall'acqua, la ciclista ha sbandato cadendo e picchiando violentemente la testa. Inutili i soccorsi, arrivati in colpevole ritardo, e la drammatica corsa all'ospedale: per lei non c'è stato più nulla da fare.