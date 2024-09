video suggerito

Muriel Furrer cade e batte la testa ai Mondiali di ciclismo: “Grave trauma cranico, situazione molto critica” La svizzera protagonista di un incidente avvenuto durante la gara femminile under 18. Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto, il comunicato ufficiale dell’UCI: “Le indagini da parte delle autorità competenti sono in corso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il comunicato ufficiale dell'Unione Ciclista Internazionale non dà buone notizie sulle condizioni di salute in cui versa attualmente la ciclista 18enne svizzera, Muriel Furrer. "Soffre di un grave trauma cranico e si trova in una situazione molto critica", si legge nella nota congiunta con Swiss Cycling. L'inquietudine per il quadro clinico è alta, si attendono le prossime ore per capire come reagirà il fisico della giovane che in ospedale è stata trasportata in elicottero. "Estremamente preoccupati per la situazione, l'UCI, la Federazione svizzera e il Comitato organizzatore locale di Zurigo 2024 stanno monitorando da vicino gli sviluppi e daranno ulteriori informazioni quanto prima possibile".

C'è un vuoto nella ricostruzione dell'incidente

Cosa le è successo? Le informazioni al riguardo sono molto scarne, fonti ufficiali non sono state in grado ancora di fornire l'esatto dinamica dell'incidente. È certo che Furrer è caduta e ha battuto la testa durante la gara femminile under 18 in programma ai campionati del mondo di Zurigo ma come sia avvenuto l'impatto, cosa lo abbia provocato è matassa che gli organizzatori ancora non sono riusciti a sbrogliare. "Al momento non ci sono fatti comprovati che ci permettono di dire con esattezza cosa è accaduti. Le indagini da parte delle autorità competenti sono in corso", fin qui la nota ufficiale che per rispetto della privacy e dell'azione degli inquirenti in corso ha preferito non concedere versioni ancora non confermate.

Muriel Furrer era reduce dal 44° posto nella cronometro di inizio settimana. La ciclista originaria di Meilen, cittadina della Goldküste zurighese, era arrivata seconda anche ai Campionati svizzeri. In uno degli ultimi post condivisi su Instagram (risale al 16 settembre scorso) si diceva molto entusiasta di affrontare l'ultima prova della stagione. "Già tornata a casa dopo i campionati sulla strada in Belgio. È stata davvero dura su questi percorsi, ma ho imparato molto. Felice di aver potuto fare questa esperienza. L'ultima gara della stagione saranno i campionati mondiali di casa a Zurigo la prossima settimana".