Osimhen fa una sviolinata alla Juve: “Ero desideroso di andare lì, sarebbe un privilegio giocare con loro”

Victor Osimhen è l'uomo più atteso di Juventus-Galatasaray. L'attaccante nigeriano è il simbolo del club turco che ha la grande chance di buttare la Juve fuori dalla Champions. E la Juve in passato ha tentato il bomber, che alla conferenza della vigilia ha candidamente dichiarato che volentieri avrebbe vestito la maglia bianconera: "La Juventus è uno dei club più importanti al mondo. Quando me ne hanno parlato, ero desideroso di venire, prima che si facesse avanti il Galatasaray. Ci sono stati alcuni ostacoli e, purtroppo, il trasferimento non si è concretizzato. Il 90% dei calciatori al mondo vorrebbe giocare nella Juve".

Juventus-Galatasaray

Il 5-2 dà un bel margine al Galatasaray, che però a Torino sa che non sarà una passeggiata, e lo sa bene pure Osimhen: "La partita di domani è molto importante, ne siamo consapevoli. Dobbiamo affrontare una squadra molto forte con giocatori di grande livello. Non sottovalutiamo gli avversari, ma abbiamo elementi esperti per gestire l’incontro. Siamo pronti, non sarà una gara semplice".

Osimhen e il tecnico Okan Buruk in conferenza alla vigilia di Juve–Galatasaray.

Osimhen strizza l'occhio alla Juve

Alla Juventus per il futuro non chiude affatto, anche se al Galatasaray sta benissimo: "Ero desideroso di trasferirmi lì. Ma purtroppo il passaggio non si è concretizzato. Ma se in futuro ci saranno opportunità…tra i club in cui mi piacerebbe giocare c'è anche la Juventus. Sarebbe un privilegio giocare con la Juve. Ma sono felice qui".

E parla anche del Napoli

La Juve la conosce bene perché da calciatore del Napoli l'ha affrontata spesso e c'è stato anche un momento di revival quando gli è stato chiesto se è ancora in amicizia con qualche vecchio compagno partenopeo: "Sono in contatto con alcuni giocatori del Napoli e parlo spesso con Kvara. Per me sarà una partita difficile, come lo sono tutte le gare contro squadre di Serie A".