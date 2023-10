Orsato nella bufera per l’arbitraggio di PSV-Siviglia, Sergio Ramos esplode: “Sembri uno stupido” Polemiche feroci in Spagna per l’arbitraggio di Daniele Orsato in PSV-Siviglia. I media iberici parlano di “scandalo” e “furto”, Sergio Ramos attacca duramente l’arbitro italiano: “Ha fatto il protagonista”.

A cura di Paolo Fiorenza

Polemiche feroci in Spagna per l'arbitraggio di Daniele Orsato in PSV-Siviglia, match di Champions League conclusosi con un pareggio per 2-2 all'ultimo respiro. La partita si è stappata dopo la metà del secondo tempo: due volte in vantaggio con Gudelj ed En-Nesyri, gli uomini di Mendilibar si sono fatti raggiungere prima da de Jong su rigore e poi al 95′ da Teze. Nel dopo partita è esplosa la rabbia della squadra andalusa, che ha accusato l'arbitro italiano di aver deciso il match con le sue scelte, rifiutandosi sempre di andare al monitor per rivederle.

Non meno duri i media iberici, che parlano di "scandalo" e affermano che "Orsato ha rubato due punti al Siviglia". Così come i social attaccano a testa bassa il 47enne fischietto veneto, citando un precedente in Leicester-Siviglia (2-0 in Champions nel 2017) e addirittura spiegando che il direttore di gara avrebbe "vendicato" le sconfitte di Juventus e Roma contro gli andalusi nella scorsa Europa League.

Tre sono le decisioni di Orsato aspramente contestate dal Siviglia nel match del Philips Stadion. In primis il gol annullato a Pedrosa per un tocco di mano, laddove per gli spagnoli la mano era attaccata al corpo e proteggeva le parti basse. Poi il rigore dell'1-1, fischiato per un fallo in scivolata di Sergio Ramos, contatto ritenuto inesistente dal Siviglia. Infine il gol del pareggio in pieno recupero del PSV, nato da una punizione che per gli ospiti non avrebbe dovuto essere concessa.

In nessuna di queste azioni Orsato ha avuto alcun dubbio né gli è stato instillato dall'addetto al VAR Irrati, affinché andasse a bordo campo per l'on-field review al monitor. In particolare l'episodio del rigore concesso al PSV per il fallo di Ramos ha fatto esplodere il 37enne difensore appena tornato nella squadra in cui è cresciuto: "Ho sempre detto che il VAR c'è per aiutare. Se prendi una decisione sbagliata, datti il ​​tempo di correggerla e in questo caso, dopo averlo visto 50 volte, io non l'ho nemmeno toccato. Infatti tolgo il piede in modo che sia chiaro che non sto toccando il giocatore né la palla e l'arbitro mi dice che l'ha vista molto chiaramente".

"Sembri uno stupido, l'arbitro non dovrebbe essere protagonista, soprattutto con il VAR", ha attaccato Ramos, parlando della prestazione di Orsato ad Eindhoven. L'ex Real e PSG ha sottolineato di ritenere che "il rispetto per tutte le squadre non è lo stesso" e che "gli toccherà soffrirlo con il Siviglia" in questa Champions League. A suo dire, l'italiano "è stato troppo protagonista in giocate importanti che fanno la differenza nel risultato" e quindi "condiziona la fase a gironi".