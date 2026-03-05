Serie A
Openda si è sottoposto alla tecnica della coppettazione: perché ha il corpo ricoperto da ventose

Lois Openda ricoperto da ventose. L’attaccante della Juventus è volato in Belgio per sottoporsi alla tecnica della coppettazione utilizzata in passato anche da altri protagonisti del calcio e dello sport.
A cura di Fabrizio Rinelli
Immagine

Fino a questo momento Lois Openda è stato letteralmente un oggetto misterioso della Juventus. Il suo acquisto è costato in estate 3 milioni per il prestito oneroso più obbligo di riscatto fissato a 42 milioni. Un totale di 45 che ad oggi sembra essere stato un autentico investimento sbagliato per i bianconeri. L'attaccante belga ha realizzato soltanto un gol e tante prestazioni opache che non hanno convinto né Tudor prima e né Spalletti dopo. Il giocatore però non perde il sorriso e la voglia di dimostrare al proprio allenatore che può dare tanto a questa Juve, anche in vista della prossima stagione.

E così Openda sta curando al meglio anche il proprio fisico come si evince dall'immagine pubblicata sul proprio profilo Instagram. Il giocatore si mostra con la schiena ricoperta da alcuni oggetti, che sembrano bicchieri. In realtà sono delle coppette che agiscono da ventose sulla pelle. La loro funzione fondamentale è quella di rimuovere i ristagni che bloccano la circolazione generando un ricambio di ossigeno e l'arricchimento di sostanze nutritive nel sangue. Questa tecnica è nota come cupping o comunemente coppettazione.

Karim Benzema si sottopone all’antica pratica della coppettazione.
Karim Benzema si sottopone all’antica pratica della coppettazione.

Da Benzema a Martinenghi passando per tanti altri calciatori, sportivi ma anche star dello spettacolo, questa pratica si è estesa a macchia d'olio in pochissimo tempo proprio per via dei propri benefici. In questo caso, sulla schiena e sulle gambe di Openda sono state applicate ventose in vetro, plastica e bambù utili per creare sulla pelle un effetto "suzione". Gli atleti la utilizzano principalmente per favorire il recupero muscolare, migliorare la circolazione sanguigna nelle zone trattate e alleviare tensioni o dolori muscolari.

In questa foto si nota un'applicazione particolarmente estesa che copre quasi tutta la parte posteriore del corpo di Openda. Questo tipo di trattamento intensivo serve a drenare i tessuti dopo sforzi fisici prolungati. La coppettazione è nota anche perché lascia spesso dei cerchi violacei sulla pelle (ecchimosi) che scompaiono nel giro di pochi giorni.

La storia pubblicata da Openda.
La storia pubblicata da Openda.

Segni evidenti sulla schiena si sono visti in questi anni anche sul campione di nuoto Michael Phelps durante le Olimpiadi. Openda ha condiviso questo scatto tramite il profilo di un centro specializzato in trattamenti olistici e fisioterapici ‘akhijama.belgium' confermando la cura meticolosa che i calciatori moderni dedicano alla rigenerazione del corpo tra una partita e l'altra.

Serie A
Calcio
Juventus
Notizie
