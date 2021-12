Onana snobba l’Inter: “Il Barcellona è la mia prima scelta” Onana lascerà l’Ajax a fine anno e sono tanti i club interessati a lui: si è parlato tanto di un principio di accordo con l’Inter ma il portiere sembra preferire un ritorno a Barcellona.

A cura di Vito Lamorte

Gli ultimi mesi della storia calcistica di Andre Onana sono da serie tv. Il portiere è stato squalificato per essere risultato positivo al test antidoping e nove mesi dopo si è rimesso i guanti in tempo per giocare la fase decisiva tappa della stagione, oltre a disputare la Coppa d'Africa da capitano del Camerun. Il ritorno in campo lo scorso 24 ottobre nella vittoria per 2-1 in casa del Besiktas nei gironi di Champions League ha rappresentato la fine di un incubo ma, dopo otto stagioni di successi all'Ajax, il portiere classe 1996 ha deciso di chiudere la sua esperienza in Olanda e di non rinnovare il contratto con i lancieri.

Ci sono molti club che sono sulle tracce di Onana, il cui contratto scadrà a giugno prossimo, e mezza Europa sta aspettando la sua decisione in merito al suo futuro. I più accreditati dalle voci mercato sembrano essere il Barcellona, dove il portiere ha fatto il settore giovanile dal 2010 al 2015, e l'Inter, che è alla ricerca di un numero uno affidabile per il post-Handanovic.

Nel corso di un'intervista a SPORT, quotidiano catalano molto vicino al Barça, Onana ha parlato dei rumors di mercato che lo riguardano e quando gli è stato chiesto se c'è un fondo di verità sul suo accordo con l'Inter ha risposto così: "Si dicono tante, parlano anche di Arsenal e Barça, ovviamente. Al momento non c'è nulla".

Il Barcellona, però, sembra essere rimasto nel cuore di Andre Onana. Il portiere si è formato nella Samuel Eto'o Academy e nel 2010 è stato tesserato dal Barcellona: ha fatto parte del settore giovanile Culé fino a gennaio 2015, quando si è accordato con l'Ajax e i lancieri hanno sborsato di 150.000 euro per il suo cartellino. Proprio del suo rapporto con il club catalano il 25enne ha parlato così: "Continuo a essere in contatto con il Barça. Ho un rapporto molto buono da quando me ne sono andato. Il Barça è casa mia e i contatti ci sono sempre stati".

Ancora più preciso nella risposta quando gli è stato chiesto se il Barça è la tua prima scelta: "Ovviamente. È casa mia e ci sono cresciuto. Se dovrà essere il Barça, sarà il Barça".

Se due indizi sono una coincidenza e tre indizi fanno una prova, forse sappiamo già la prossima destinazione di Onana. Adesso, però, bisogna capire come il Barcellona gestirà Marc-André ter Stegen, che ha rinnovato fino al 2025 pochi mesi fa.