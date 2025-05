Onana si fa sequestrare la Lamborghini da 350mila euro nel modo più assurdo e rischia la demolizione

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Disavventura per André Onana, ma questa volta non tra i pali del Manchester United. Il portiere camerunense deve fare a meno di uno dei suoi bolidi, ovvero la Lamborghini Urus. Questo dopo che la polizia ha sequestrato l'auto che ha un valore di 350mila sterline. Una vicenda molto particolare e legata all'assicurazione del mezzo. Onana ora dovrà fare in fretta se non vorrà brutte sorprese.

Onana si fa sequestrare l'auto e rischia che la stessa venga distrutta

I guai dell'ex Inter sono iniziati quanto il veicolo era nella disponibilità di un amico. Secondo la stampa inglese, il ragazzo era al volante della potentissima Lamborghini Urus a Hale Barns, a Manchester. Nel corso dei controlli di routine della polizia, ecco che una delle telecamere presenti in zona ha riscontrato l'assenza del certificato di assicurazione. Subito è scattata la procedura che ha portato gli addetti ai lavori a sequestrare il mezzo.

La vettura che vale poco meno di 415mila euro ora si trova nel deposito della polizia, con il portiere che ovviamente è stato informato del tutto. Come da copione, ha 14 giorni per dimostrare di essere il proprietario della Lamborghini Urus, altrimenti la stessa potrebbe essere o messa all'asta, oppure addirittura distrutta. Una fonte vicina all'estremo difensore, ai microfoni del The Sun, ha commentato: "Onana ha commesso alcuni errori in questa stagione e non assicurare adeguatamente la sua auto sembra essere l'ultimo".

Onana come Pogba, rischia la stangata

Dopo le tante sottolineature dei suoi errori più o meno costanti, altro guaio dunque per Onana che ha seguito le orme di un altro giocatore dello United, ormai ex, Paul Pogba. A quest'ultimo fu sequestrata la Rolls-Royce Wraith da 300.000 sterlin eperché aveva una targa registrata a Monaco. Al francese furono inflitti tre punti di penalità e una multa di 220 sterline, oltre a pagare 85 sterline di spese processuali presso il tribunale di Tameside . Poi ha dovuto pagare altre migliaia di euro in spese di deposito per aver lasciato il veicolo nel deposito per mesi.