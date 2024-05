video suggerito

Onana invita i tifosi del Manchester United a prendersela con quattro giocatori per il fallimento Il Manchester United sta per chiudere una stagione fallimentare, con un’ultima ancora di salvataggio rappresentata dalla finale di FA Cup contro il City. André Onana fa i nomi contro cui accanirsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

La stagione del Manchester United non può che ritenersi fallimentare, con un'ultima ancora di salvataggio rappresentata dalla finale di FA Cup in cui la squadra di Erik ten Hag affronterà il City a Wembley sabato prossimo. Qualora i Red Devils vincessero, non solo metterebbero un trofeo in bacheca ma si qualificherebbero anche all'Europa League, dopo che il desolante ottavo posto in campionato li ha lasciati fuori da tutto. Un esito circa il quale André Onana ha fatto autocritica, invitando i tifosi dello United a prendersela con soli quattro giocatori – lui incluso – risparmiando gli altri.

André Onana è alla prima stagione col Manchester United dopo essere stato acquistato dall'Inter

La vittoria nell'ultima giornata in casa del Brighton non è valsa per guadagnare posizioni, visto il contemporaneo successo del Newcastle, e adesso resta solo l'ultima carta della FA Cup per far cambiare in piccola parte il giudizio su questa stagione. Lo United sicuramente aveva fatto progressi nella prima stagione con ten Hag in panchina, ma poi c'è stato un passo indietro e il tecnico olandese è stato pesantemente criticato da opinionisti e tifosi, anche se ieri i sostenitori dei Red Devils in trasferta gli hanno fatto arrivare il loro supporto a gran voce.

Quest'anno Onana è stato parte importante dei problemi dello United, con un rendimento altalenante in cui grandi parate si sono alternate a colossali papere: non esattamente quello che ci si aspettava a Manchester dopo averlo preso a peso d'oro l'estate scorsa dall'Inter, pagandolo una cinquantina di milioni. Il 28enne camerunense ha le spalle abbastanza larghe per fronteggiare critiche anche severe, ma chiede di risparmiare i compagni più giovani: "Per quanto mi riguarda, non ci faccio caso. Sono entrato in questa squadra per prendere i proiettili, perché siamo in costruzione, al momento non siamo i migliori", ha detto a ‘The Overlap', condotto da Gary Neville.

"Abbiamo altre squadre che stanno facendo meglio di noi e dobbiamo essere onesti e riconoscerlo. Se e quando le cose vanno male, non optate per il giocatore più giovane: sono qui per prendere le critiche su di me, anche Bruno Fernandes, Casemiro e Harry Maguire sono lì e ci siamo abituati – ha aggiunto Onana, facendo i nomi degli altri senatori su cui accanirsi e che come lui possono reggere la pressione – A me non dispiace, ma altre persone potrebbero essere influenzate. Per me, ad essere sincero, è solo una parte del gioco". Il vero problema è l'altra parte del gioco, quella sul campo…