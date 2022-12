Onana dà l’addio al Camerun: “I giocatori vanno e vengono, il mio cuore resta con la Nazionale” Andrè Onana ha deciso di chiudere ufficialmente la propria avventura con il Camerun. A soli 26 anni ha detto basta: “Purtroppo ogni storia anche se bella, ha una fine”. Decisivo l’ultimo strappo ai Mondiali in Qatar.

A cura di Alessio Pediglieri

Andrè Onana lascia il Camerun, il portiere dell'Inter ha deciso di concludere anzitempo la propria avventura con la Nazionale e lo ha comunicato in via ufficiale attraverso i propri account social. A soli 26 anni e con sole 34 presenze alle spalle, finisce così il suo rapporto con la Selezione camerunense: fatale l'ultimo screzio consumatosi ai Mondiali in Qatar che aveva portato all'esclusione dell'estremo difensore dal gruppo guidato dal ct Rigobert Song.

Dunque, a pochi giorni dal rientro al quartier generale dell'Inter, Andrè Onana è tornato a parlare del suo rapporto con la Nazionale camerunense, complicatosi dopo l'ultima incomprensione avvenuta durante la Coppa del Mondo. Chiamato dal Ct Song nella rosa dei 26 che compongono la spedizione iridata, Onana gioca da titolare la prima sfida della fase a gironi (persa 1-0 contro la Svizzera). Poi, a seguito di divergenze tecniche con lo stesso commissario tecnico all'interno del gruppo, viene messo fuori squadra, sostituito da Devis Epassy che giocherà le due restanti gare del Gruppo G.

Dietro allo strappo la verità di quanto accaduto è venuta a galla solo successivamente: lo scorso 28 novembre venne improvvisamente escluso a causa di presunte divergenze tattiche fino ad arrivare alle sospensione per motivi disciplinari. Infine, il giorno successivo la decisione di lasciare in modo definitivo e immediato il Qatar: "Mi sono sempre comportato bene per guidare la squadra verso il successo nel migliore dei modi. Ho messo tutti i miei sforzi e le mie energie per provare a trovare una soluzione a questo genere di situazioni che capitano spesso a un calciatore" scriverà poi sui propri profili social "ma non c'è stata nessuna volontà dall'altra parte".

Poi, il silenzio. Dall'inizio di dicembre Onana ha ripreso regolarmente il proprio posto nell'Inter dove è ripresa la preparazione in vista della ripartenza del campionato prevista il prossimo 4 gennaio. Nulla da aggiungere su ciò che è accaduto in Qatar, fino a venerdì 23 dicembre, quasi a un mese di distanza, con il portiere 26enne che ha posto ufficialmente fine alla sua avventura con il Camerun: "Tutto è iniziato da un piccolo paese e quando ero molto piccolo e con i miei genitori che mi hanno trasmesso i valori del popolo camerunese" ha scritto sui social in un commosso post d'addio, scritto in doppia lingua, francese e inglese, perché tutti comprendano. "Ho capito che l'amore per questo Paese è eterno e non negoziabile. Mi ricordo di quando guardavamo le partite insieme alla mia famiglia ed è lì che ho iniziato a sognare di vestire la maglia della nazionale"

"Purtroppo ogni storia anche se bella, ha una fine. E la mia con la nazionale del Camerun è arrivata alla fine" ha poi aggiunto Onana, che in Nazionale era arrivato nel 2015 e con la quale ha partecipato alla Confederations Cup nel 2018 in Russia e a due edizioni della Coppa d'Africa (2019 e 2021) da titolare. "I giocatori vanno e vengono, ma il Camerun va oltre le persone. Il mio cuore resta camerunese e ovunque andrò terrò alta la bandiera del Camerun. Continuerò ad essere un tifoso come gli oltre 27 milioni di camerunesi fanno a ogni partita. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me. La Nazione, prima e sempre".