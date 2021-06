Olanda-Ucraina è la prima partita in programma agli Europei 2021 del Gruppo C nella fase a Gironi. La partita si disputa oggi domenica 13 giugno alle ore 21.00. I due ct sono delle vecchie conoscenze del calcio internazionale, le due stelle De Boer e Shevchenko che si contenderanno il primo posto nel Girone europeo. Un match che si annuncia dunque quasi come uno spareggio anticipato per il primo posto in classifica.

Ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita Olanda-Ucraina in diretta TV, in chiaro e in streaming. Tutte le partite degli Europei 2021 sono in diretta su Sky Sport che trasmetterà tutti i 51 match, di cui 24 in esclusiva. La Rai invece trasmetterà una selezione di 27 gare tra cui, ovviamente quelle in cui giocherà l'Italia.

Europei 2021, dove vedere Olanda-Ucraina in TV sia su Rai su Sky

La partita di domenica 13 giugno alle 21.00 tra gli Oranje di De Boer e gli ucraini di Shevchenko sarà visibile sia sulla Rai (in chiaro) che su Sky Sport Uno (a pagamento). Si tratta infatti di una di quelle partite che possono essere guardate sia senza costi aggiuntivi nel ‘pacchetto' europeo della Rai che tramite l’abbonamento alla piattaforma satellitare. Appuntamento per domenica 13 giugno, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam alle 21.00

Olanda-Ucraina dove vederla in streaming

Uguale discorso per seguire la partita in diretta via web. Per il live streaming c'è semplicemente da connettersi alla piattaforma Rai, RaiPlay per seguire la gara in diretta online, sempre senza costi aggiuntivi. Se si vuole seguire Olanda-Ucraina su Sky tramite abbonamento, basta scaricare l'applicazione SkyGo e poter assistere al match da pc o dai devices mobili.

Le probabili formazioni di Olanda-Ucraina agli Europei

L'Olanda si presenta con un rodato 4-2-3-1: in difesa lo juventino De Ligt dovrebbe essere del match insieme all'interista De Vrij. Centrocampo affidato a Wijnaldum e Frenkie De Yong, mentre sulla trequarti ci sarà Klaassen. Nessun dubbio in attacco con Luuk De Jong unica punta a impensierire gli ucraini. Shevchenko, ha tanta qualità: a partire dall'atalantino Malinovskyi che giocherà in mediana con Stepanenko e Zinchenko. In attacco punta centrale dovrebbe essere Yaremchuk per un trdiente composto da Marlos e Tsygankov.

Dove si gioca la partita

Olanda-Ucraina si giocherà in terra oranje, con i padroni di casa che sfideranno gli ucraini di fronte al pubblico amico. La cornice sarà la straordinaria scena della Johan Cruijff Arena di Amsterdam chiamata "Amsterdam Arena". La Nazionale olandese gioca speso le partite casalinghe in quest'impianto, che è anche la sede dell'Ajax ed è un impianto capace di ospitare fino 55 mila posti, anche se – per disposizioni Covid – i tifosi non saranno oltre il 20% della capienza totale.

Euro 2020, Olanda e Ucraina nel girone E

Nel girone C, Olanda e Ucraina sono i favoriti d’obbligo. Le altre due squadre che completano il Gruppo sono: Austria e Macedonia del Nord. Se non ci saranno sorprese l'Olanda di De Boer dovrebbe strappare il pass per il primo posto con l'Ucraina che dovrà stare attenta all'Austria, possibile outsider. E' per questo che Olanda-Ucraina all'interno dell'economia del Girone è una partita subito molto delicata per tutti.